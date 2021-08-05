鮑爾溫公園興建收容遊民的「小房子」 洛縣聖谷首見

鮑爾溫公園市一個擁有25個「小房子」（Tiny House）的社區，將成為聖蓋博谷第一個擁有此類遊民收容所的城市。（市府網站）

洛杉磯縣鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）5日宣布，境內一個擁有25個「小房子」（Tiny House）的社區，將成為聖蓋博 谷第一個擁有此類遊民收容所的城市，將訂11月開放使用。華人比例極高的聖蓋博谷，擁有31個城市和一些縣屬地。

市長 Emmanuel J. Estrada 在聲明中說，遊民收容所將為城市遊民提供住所，不僅保障其安全還有隱私 ，同時幫助他們過渡到永久住房。這些租房將是配備有鎖的小房子，有門和空調，位於Garvey路14173號城市擁有的土地上。目的是在其獲得永久住房之前的90天為遊民提供臨時住房，預計每年可服務約100人；該市最近調查顯示，該市有超過500人無家可歸。

遊民住所現場服務包括病例管理、身心健康、護理服務、一日三餐、洗手間、洗衣、淋浴和遛狗，安保人員將全天候服務。Estrada表示，這種創新的住房模型，讓城市可提供安全和隱私以滿足住戶需要，同時可保持其情緒穩定。

鮑爾溫公園市議會上個月通過為期一年的遊民住房計劃，克萊蒙副市長Tem Jed Leano對此舉大為讚賞，認為可解決遊民問題，為其提供安全住處。