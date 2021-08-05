我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約宣布「出示接種證明」後 打第1針者飆升4成

足球／梅西將告別西甲巴薩隊 16年貢獻672球

鮑爾溫公園興建收容遊民的「小房子」 洛縣聖谷首見

鮑爾溫公園訊
鮑爾溫公園市一個擁有25個「小房子」（Tiny House）的社區，將成為聖蓋博谷第一個擁有此類遊民收容所的城市。（市府網站）
鮑爾溫公園市一個擁有25個「小房子」（Tiny House）的社區，將成為聖蓋博谷第一個擁有此類遊民收容所的城市。（市府網站）

洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）5日宣布，境內一個擁有25個「小房子」（Tiny House）的社區，將成為聖蓋博谷第一個擁有此類遊民收容所的城市，將訂11月開放使用。華人比例極高的聖蓋博谷，擁有31個城市和一些縣屬地。

市長 Emmanuel J. Estrada 在聲明中說，遊民收容所將為城市遊民提供住所，不僅保障其安全還有隱私，同時幫助他們過渡到永久住房。這些租房將是配備有鎖的小房子，有門和空調，位於Garvey路14173號城市擁有的土地上。目的是在其獲得永久住房之前的90天為遊民提供臨時住房，預計每年可服務約100人；該市最近調查顯示，該市有超過500人無家可歸。

遊民住所現場服務包括病例管理、身心健康、護理服務、一日三餐、洗手間、洗衣、淋浴和遛狗，安保人員將全天候服務。Estrada表示，這種創新的住房模型，讓城市可提供安全和隱私以滿足住戶需要，同時可保持其情緒穩定。

鮑爾溫公園市議會上個月通過為期一年的遊民住房計劃，克萊蒙副市長Tem Jed Leano對此舉大為讚賞，認為可解決遊民問題，為其提供安全住處。

鮑爾 聖蓋博 隱私

上一則

南加長堤港7月貨運量打破紀錄

延伸閱讀

威尼斯海灘棧道 211位遊民清空

威尼斯海灘棧道 211位遊民清空
華埠將建遊民所 社區憂安全

華埠將建遊民所 社區憂安全
加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題

加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題
華協和居民抗議奏效 哈岡收容遊民計畫撤銷

華協和居民抗議奏效 哈岡收容遊民計畫撤銷

哈岡學區不設遊民服務中心 華人反對有效

哈岡學區不設遊民服務中心 華人反對有效

促停止將遊民轉回庇護所 示威群眾市政廳前占路遭捕

促停止將遊民轉回庇護所 示威群眾市政廳前占路遭捕

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗