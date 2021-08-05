南加州香港商會邀請貿發局分享疫情下的企業應變和展望

南加州香港商會和香港貿發局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望。（主辦單位提供）

南加州香港 商會（HKASC）旗下的青年商會(Young Executive Club) ，7月29日在永合豐商場舉辦「威士忌品酒聊天」(Whiskey Chats) ，邀請香港貿易發展局代表分享疫情 下的跨境商貿、企業應變和展望，談商事、說商情。

活動重點環節是永合豐執行總監翁如蘭(Lan Ong)和香港貿易發展局洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong)對談，青年商會理事吳梁詠詩擔任主持人。翁如蘭分享寓意「永久、合力、豐饒」的永合豐，承傳父親創辦的參茸行，同時迎合年輕消費者追求健康、自然的生活方式，以及社交平台、網上銷售的發展機遇。

黃沛芝分析了香港實際營商環境，在中美貿易磨擦和疫情未明朗的情況下，商家掌控營運風險的重要性。香港貿發局在全球各地設立超過50個辦事處，在不同地區發展的企業，若需要尋找買家或供應鏈管理的相關支援，貿發局樂意提供協助並歡迎企業查詢。

兩位講員展望未來，在國際經貿、科技變化及疫情充滿挑戰的情況下，企業領袖所持謙虛和尊重的態度，對企業管理有正面作用。

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)表示，該會自去年底成立以來，一直致力為年輕的企業家、行政人員及商界朋友，提供彼此交流、擴展人脈的機會。他感謝永合豐、金泉賭場渡假村以及理泰律師事務所慷慨贊助該項交流活動。

南加州香港商會會長鄧偉信、香港商會行政副總裁李文超，贊賞此次活動以商會友、促進南加州和香港的商務及經濟互動，鼓勵青年企業家們，在香港和美國的商貿發展中扮演積極的角色。