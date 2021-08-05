我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

南加州香港商會邀請貿發局分享疫情下的企業應變和展望

亞凱迪亞訊
南加州香港商會和香港貿發局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望。（主辦單位提供）
南加州香港商會和香港貿發局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望。（主辦單位提供）

加州香港商會（HKASC）旗下的青年商會(Young Executive Club) ，7月29日在永合豐商場舉辦「威士忌品酒聊天」(Whiskey Chats) ，邀請香港貿易發展局代表分享疫情下的跨境商貿、企業應變和展望，談商事、說商情。

活動重點環節是永合豐執行總監翁如蘭(Lan Ong)和香港貿易發展局洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong)對談，青年商會理事吳梁詠詩擔任主持人。翁如蘭分享寓意「永久、合力、豐饒」的永合豐，承傳父親創辦的參茸行，同時迎合年輕消費者追求健康、自然的生活方式，以及社交平台、網上銷售的發展機遇。

黃沛芝分析了香港實際營商環境，在中美貿易磨擦和疫情未明朗的情況下，商家掌控營運風險的重要性。香港貿發局在全球各地設立超過50個辦事處，在不同地區發展的企業，若需要尋找買家或供應鏈管理的相關支援，貿發局樂意提供協助並歡迎企業查詢。

兩位講員展望未來，在國際經貿、科技變化及疫情充滿挑戰的情況下，企業領袖所持謙虛和尊重的態度，對企業管理有正面作用。

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)表示，該會自去年底成立以來，一直致力為年輕的企業家、行政人員及商界朋友，提供彼此交流、擴展人脈的機會。他感謝永合豐、金泉賭場渡假村以及理泰律師事務所慷慨贊助該項交流活動。

南加州香港商會會長鄧偉信、香港商會行政副總裁李文超，贊賞此次活動以商會友、促進南加州和香港的商務及經濟互動，鼓勵青年企業家們，在香港和美國的商貿發展中扮演積極的角色。

香港 加州 疫情

上一則

毗鄰迪士尼的寶藏休閒地 吃喝玩項目都齊全

下一則

疑似在洛市輕軌放炸彈 中年男嫌被捕

延伸閱讀

王毅：永遠不會有「港獨」再上街的一天

王毅：永遠不會有「港獨」再上街的一天
「提供避風港」美延後港人強制離境時間18個月

「提供避風港」美延後港人強制離境時間18個月

香港「女車神」李慧詩競輪賽復活 晉半準決賽

香港「女車神」李慧詩競輪賽復活 晉半準決賽
東奧／打贏德國 香港桌球女團摘銅創歷史

東奧／打贏德國 香港桌球女團摘銅創歷史
國安法限自由 端傳媒總部遷星 媒體人、藝術家紛傳離港

國安法限自由 端傳媒總部遷星 媒體人、藝術家紛傳離港
紐約民代籲重啟口罩令 室內都要戴

紐約民代籲重啟口罩令 室內都要戴

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗