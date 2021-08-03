珍珠鮮奶VS有米酸奶 人氣飲料進南加

採開放式手工現炒黑糖。（記者張宏／攝影）

珍奶蓋金箔？紅棗紫米山楂配酸奶？越來越多在中國 大陸和台灣 風生水起的人氣美食品牌進駐南加 ，最近兩個奶茶界和酸奶界「愛馬仕」級別的飲料在南加開業，讓南加華人在這個夏天可品嚐到兼具顏值、口感、健康和幸福的飲料。

（影音來源：記者張宏）

主打天然手工製作，現場開放式熬製黑糖的台灣品牌幸福堂近期在羅蘭岡開設了南加第一家分店，開業三周來每天客人絡繹不絕。通體白色的店內乾淨清爽，看店名就已吸足眼球，有誰不想要幸福呢？

南加代理人田名達表示，他最欣賞幸福堂的理念，食材不添加任何色素和香精，同時顛覆傳統，採開放式手工現炒黑糖。目的是讓大家看得見健康、吃得出的用心，與甜入心的幸福。雖然他們的飲料產品和黑糖及波霸材料全部來自台灣，但和本地有機鮮奶和食材結合，打造出專屬於南加人的味道。開業以來不僅在週末大排長龍，且每天晚上7時都是最忙碌時段，尤其年輕人很喜歡這裡的氛圍和珍奶的味道。他希望未來在南加各地開設分店，阿罕布拉新店預計會在10月開放。

店內最貴氣逼人的是金箔黑糖珍珠鮮奶，杯面上撒著厚厚的金箔，在陽光下閃閃發亮，難怪被稱為珍奶界的愛馬仕。而最後用火烤製讓黑糖香味更加濃郁的是「焰遇幸福黑糖珍珠鮮奶」，也是最有人氣的飲料，鮮奶的香味、古早黑糖的甜香搭配充滿活力的波霸，讓奶茶充滿勃勃生氣，咀嚼回味間是幸福的味道。而藍粉相間的水母勇闖大海洋飲品最受孩子們喜愛，氣泡飲加上香甜藍柑橘以及手工果凍，讓喝飲料充滿童趣。

除了珍奶還有珍奶冰淇淋、茶飲等，客人可根據口味選擇自己喜歡的飲料。店內還可現場玩抽籤遊戲，看看自己能抽中什麼籤紙。

來自中國大陸的有米酸奶最近也是南加的話題飲品，尤其深受減肥的妹子們喜愛。健康濃郁的酸奶搭配各種水果、燕麥紅棗山楂紫米等食材，讓一杯普通的酸奶變成了既有顏值又健康的飲品。

運營經理Max表示，已在亞凱迪亞和聖蓋博開設兩家分店，未來還會陸續開新的分店。他們的酸奶主打健康，作為靈魂元素的酸奶奶源來自紐西蘭的鮮奶，且特別引進有米酸奶的專屬酸奶發酵機，機器完成前期滅菌、發酵、冷藏的過程。酸奶再搭配各種新鮮食材打造不同的口味。

他說，很多華人都有喝酸奶的習慣，因此開業後獲得不同年齡層的喜愛，有些人喜歡其酸甜的口感，有些人則喜歡酸奶帶來的腸道健康。目前已有不少回頭客，有的人甚至每天都來買一杯。其中紫米、山楂和西米露口味最受歡迎。

幸福堂地址 : 1370 Fullerton Rd, Rowland Heights；有米酸奶地址：227 W Valley Blvd, San Gabriel；以及400 S Baldwin Ave Space 2203, Arcadia