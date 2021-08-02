南加河濱房市成全美投資熱點 集合公寓、工業物業均高價賣

河濱市一套44個單位集合公寓近日以超過800萬元售出。（CBRE）

最近，南加 內陸河濱市一套44個單位集合公寓以800餘萬元售出。另外工業用物業以逾200萬元售出。顯示當地物業交易熱絡，仍持續吸引買家購入。

位於河濱市Ramona街3401號的Ramona Oaks集合公寓，擁有44個單位，近日被人買走，售價835萬元。該公寓分六個部分，包括20個一居室、一衛浴單位，以及24個二居室一衛浴單位。公寓共兩層，有陽台及停車場。據商業房地產 服務公司世邦魏理仕（CBRE）說，新物業所有者計劃對公寓翻修整新。

此外，河濱市一個面積為1萬4920平方呎的工業製造廠近日售出，售價260萬元。該物業建於1981年，位於Doherty街12351-12355號，包括三個建築，在Buchanan工業區內。商業房地產中介未公布買家資訊。

中介公司代表斯密斯表示，南加內陸工業區持續成為全美投資 熱點。由於這些物業的性質及位置，還有千餘位買家希望通過該中介公司，表達對投資內陸工業物業感興趣。

據「商業觀察者」（Commercial Observer )報導，總的看來，市場需求超過供應，任何新物業都被投資者很快買下，物業保持著低空置率。內陸地區物業空置率約為2%，在全美也是最低的。而且南加州工業不動產在全美也是最熱點，2021年要比先前更熱一些。