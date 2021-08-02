我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

紐約市長僅「強烈建議」室內戴口罩 不強制

南加河濱房市成全美投資熱點 集合公寓、工業物業均高價賣

河濱訊
河濱市一套44個單位集合公寓近日以超過800萬元售出。（CBRE）
河濱市一套44個單位集合公寓近日以超過800萬元售出。（CBRE）

最近，南加內陸河濱市一套44個單位集合公寓以800餘萬元售出。另外工業用物業以逾200萬元售出。顯示當地物業交易熱絡，仍持續吸引買家購入。

位於河濱市Ramona街3401號的Ramona Oaks集合公寓，擁有44個單位，近日被人買走，售價835萬元。該公寓分六個部分，包括20個一居室、一衛浴單位，以及24個二居室一衛浴單位。公寓共兩層，有陽台及停車場。據商業房地產服務公司世邦魏理仕（CBRE）說，新物業所有者計劃對公寓翻修整新。

此外，河濱市一個面積為1萬4920平方呎的工業製造廠近日售出，售價260萬元。該物業建於1981年，位於Doherty街12351-12355號，包括三個建築，在Buchanan工業區內。商業房地產中介未公布買家資訊。

中介公司代表斯密斯表示，南加內陸工業區持續成為全美投資熱點。由於這些物業的性質及位置，還有千餘位買家希望通過該中介公司，表達對投資內陸工業物業感興趣。

據「商業觀察者」（Commercial Observer )報導，總的看來，市場需求超過供應，任何新物業都被投資者很快買下，物業保持著低空置率。內陸地區物業空置率約為2%，在全美也是最低的。而且南加州工業不動產在全美也是最熱點，2021年要比先前更熱一些。

投資 南加 房地產

上一則

南加又上演警匪追車釀三車相撞 高速路上不停打轉

下一則

真的怕了？南加打疫苗人數上升

延伸閱讀

南加州內陸新冠感染新病例、入院人數均上揚

南加州內陸新冠感染新病例、入院人數均上揚

南加內陸房市火爆 標蒙市、艾辛諾湖市再增住房建案

南加內陸房市火爆 標蒙市、艾辛諾湖市再增住房建案
黑石集團轉戰影視地產 業界投資指標

黑石集團轉戰影視地產 業界投資指標

洛杉磯縣物業估值連11年成長 同比增3.7%

洛杉磯縣物業估值連11年成長 同比增3.7%

偷稅丟市議員職 康德全當公寓管理員

偷稅丟市議員職 康德全當公寓管理員
洛縣境內物業估值連續成長11年 比去年增加3.7%

洛縣境內物業估值連續成長11年 比去年增加3.7%

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
美國明星華裔擊劍選手陳海翔。（陳海翔Instagram）

世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

2021-07-28 13:07

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷

「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛