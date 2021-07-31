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五孩爸死於新冠 臨終才後悔沒打疫苗

本報訊
在醫院治療時的Michael Freedy。（GoFundMe ）
在醫院治療時的Michael Freedy。（GoFundMe ）

居住在拉斯維加斯（Las Vagas）的Michael Freedy，今年7月初與家人去聖地牙哥遊玩後感染了新冠，他在臨終前後悔沒有接種疫苗

據KLAS報導，根據未婚妻Jessica Dupreez的介紹，今年39歲的Michael Freedy，在結束南加州的假期回家後，他渾身起了疼痛的疹子，渾身發冷，無法入睡，吃飯，當時以為是被曬傷了。

Michael Freedy來到醫院，新冠病毒檢測結果為陽性。之後他回家隔離，未婚妻在GoFundMe上建立了籌款帳號。之後，Michael Freedy在半夜叫醒她，說自己無法呼吸和頭暈，他們去了醫院檢查，Michael Freedy兩肺均被感染，不得不依靠兩個氧氣瓶呼吸。

住院時，Michael Freedy發簡訊給Jessica Dupreez，一條寫著，「我的天，這太糟糕了。」另一條寫著，「我要是打了疫苗就好了。」但他最終於29日去世。

Jessica Dupreez說，她和未婚夫本來計劃要去打疫苗的，但「我們就是拖著沒去打，現在想想如果我們早一周或一個月去打了疫苗，他現在可能還活著。」

Michael Freedy和Jessica Dupreez育有五個孩子，最小的17個月，最大的17歲。

疫苗 加州 檢測

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