大熊湖冬夏皆宜 享受湖光山色、水陸活動

可以在商業街「The Village」用餐或者逛店。（記者李雪／攝影）

如同南加 州的後花園一樣存在的大熊湖（Big Bear Lake），冬季是南加所有滑雪 愛好者的聖地。但在夏季，其實也是周末乘涼避暑的極佳去處。白天可以在湖上釣魚 、騎馬、泛舟、爬山，盡覽山光水色，晚上可以租住一晚林中小木屋，或是露營，享受遠離城市喧囂的夏夜。若是只想單日行程，兩個小時的車程也不算太遠。

影音來源：記者李雪

洛杉磯人常自誇洛杉磯是一個可以在同一天完成滑雪和衝浪兩項運動的地方，而這正是靠距離市區僅兩個小時車程的大熊湖才能實現。大熊湖位於聖伯納汀諾山脈之上，海拔6750呎，如今盛夏季節雖然滑雪不現實，但山上的湖邊涼爽少雨，成為本地人的避暑聖地。

聖蓋博谷的居民駕車從北邊的210公路一路向東，轉330公路後一路向山上行駛，到山區再轉18號公路半小時後就能到達。上山後風光就很吸引人，有時也能俯瞰南加州城區，有時能看到雲海。

大熊湖的城區和商業位於湖南側，北側的城市叫Fawnskin，也有不少湖邊活動項目。遊客可以先前往湖邊的「大熊湖遊客中心」（visitor center）領取遊客手冊，以便尋找想要遊玩的項目。遊客中心不遠就有一處港口，遊客可以乘坐有班次的大船，也可租一艘小遊艇，自己駕駛在湖上遊覽。

夏季的水上活動除了乘船，還可以滑皮划艇（kayak）、衝浪板（paddleboard）、滑水、釣魚等，器材可以自帶也可以租借。釣魚執照也可在大部分的港口買到，湖中有特產彩虹鱒魚、大嘴鱸魚等。

山上的活動也非常多，幾條熱門的健行路線如Pine Knot Trail、Castle Rock Trail，都可以看到湖，而且難度不高，或者是湖北邊山上的Cougar Crest Trail，也評價不錯。除了徒步健行也可以騎山地車、騎馬。

若是帶孩子出遊則有更多家庭項目，例如南邊山上還建了「Alpine Slide」遊樂場，位於山上的高空過山車、高山滑車、水上滑車等，還能在刺激之餘看到山間湖面。在大熊湖開設幾十年的Alpine動物園，在修整搬家後今年剛重新開張，能看到北極狐、雪豹以及不少本地動物。

一天的活動之後可以在商業街「The Village」用餐或逛店。雖然疫情對旅遊業影響巨大，不過近來大部分的商店也都重開了。無論美式、義式還是亞洲、南美菜餚都有，這條街上還有許多禮品店、紀念品店等，兜售各類服裝、工藝品等小玩意。

山間的夏夜涼爽清靜，可以看到繁星。湖北邊顯眼的白色建築，是全世界九個專門觀測太陽的天文台之一「大熊湖太陽天文台」，附近則是不少觀星愛好者夜間喜歡的觀星區域。如果不趕時間，其實住一晚最佳，可以大大減少旅程的疲累。

大熊湖周邊有不少渡假村和酒店可以入住，例如Castle Wood Cottages就是一間城堡童話主題酒店，而Black Forest Lodge則有配溫泉的木屋。不過如今最受年輕人歡迎的方式，是提前在Airbnb找一間林中木屋民宿，兩居室的獨立屋住一晚最近大多在100至300元之間，一般至少可住四人。不少民宿都位於林間，後院還配有溫泉池等。如果想要更便宜，也可住在湖北岸的Fawnskin市，駕車繞湖半圈也不過20分鐘。