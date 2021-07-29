洛杉磯女子在自家門口遭遇五名蒙面劫匪突襲掠財

洛杉磯女子在家門口遭遇五名蒙面劫匪。（KTLA5視頻截圖）

洛杉磯 泰山納（Tarzana）一名婦女，7月26日週一晚在自家門口遭遇搶劫，五名蒙面劫匪從她家門口的灌木叢中突然出現，並用槍指著她和她的丈夫，劫匪在被害人家中搜羅財物後離開。這名受害婦女事後表示，由於深受驚恐，案發後她晚上睡覺時有難以平靜入睡的後遺症。

被害人Larisa Vinnitskaya7月26日週一晚9點左右回到家，當她剛打開房門時，五名埋伏在附近的蒙面男子快速朝她跑了過來，Vinnitskaya大聲叫喊呼救，這一過程被家中的監控攝像頭捕捉到。

Vinnitskaya說，嫌犯隨後進入屋內將她和她的丈夫綁了起來，揪住她的頭髮又踢又打，他們偷走了幾件物品，包括她的訂婚戒指、手鐲和一些包，大概十分鐘後他們逃離現場。

「這是我一生中經歷最可怕的一天。」Vinnitskaya說，「我首先想到的是，我會不會再也見不到我的孩子和孫子孫女了。」在劫匪離開之後，Vinnitskaya報警求救，警察 解救了夫婦倆。

據相關報導，五名嫌犯都是30多歲的非裔 男子，身穿連帽衫和靴子，目前尚未被尋獲。 Vinnitskaya夫婦倆都受到傷害，正考慮為家增加額外的安全措施。