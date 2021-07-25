洛縣男子假問路真綁架 涉性侵未成年少女

涉嫌性侵未成年少女的嫌犯加比諾。（科洛那警局）

洛杉磯縣巴沙迪那市居民、25 歲的加比諾（Andrew San Gabino），被指控在河濱縣科洛那市（Corona）假問路，實則真綁架一名15歲少女，並對其進行性侵 犯。加比諾已於7月22日周四被捕，7月25日週日繼續被關押在監獄 中，保釋金 13 萬元。

加比諾週四因涉嫌與兒童發生猥褻行為，性侵犯兒童和綁架，被關押在羅伯特普雷斯利拘留中心（Robert Presley Detention Center）。

據科洛那警察 局稱，受害者是 15歲的女孩，7月15 日下午2 點左右在科洛那路和帕克里奇大道附近散步時 ，一名男子開車到她身邊，問路並要求她上他的車。

女孩告訴調查人員，她服從了，嫌犯之後開車把她帶到一個居民區，在那裡對她進行了性侵犯。

科洛那警察局發言人庫魯巴卡利斯（Tobias Kouroubacalis）說，這項調查仍在進行中，警探認為很可能存在涉及嫌犯的其他未報告事件。

警方敦促任何有關此案或其他涉及加比諾信息的人，致電 951-279-3623 與資深警探 Gail Gottfried 聯繫，或發送電子郵件至 [email protected]。