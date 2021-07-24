橙縣企業家及慈善家張祥華：贏得尊重

橙縣企業家及慈善家張祥華（Charlie Zhang）在24的美中會計師博覽會上演講：「贏得尊重（Earning Respect）」，獲得與會者廣泛認同。（記者楊青／攝影）

橙縣 企業家及慈善家張祥華（Charlie Zhang）在24的中美會計師博覽會上演講：「贏得尊重（Earning Respect）」，獲得與會者廣泛認同。

張祥華當天為中美會計師博覽會免費提供活動場地。他表示，疫情當中出現的是是非非，中美關係惡化，種族歧視甚囂塵上，不是針對某個華人 的個案，而是一個群體。所以，在美華人匹夫有責，贏得美國 社會的尊重，應該是大家需要努力的方向。

張祥華表示，針對目前的處境，有的華人主張發出聲音，有人上街遊行，有人買槍自保，有人不敢出門，但這些都是暫時的，如何贏得美國全民的尊重才是長遠之計。

他認爲，人們努力工作掙錢，同樣，也要努力爭取尊重，而且要衆志成城，長期不懈努力。他舉例說，在過去美國245年歷史中，靠努力贏得尊重的例子不勝枚舉，包括當年的意大利人、白人和墨西哥人，都曾衣衫襤褸，但經過長期的努力徹底改變自己的社會形象，提高族群地位。二戰中慘敗的國家，包括日本和德國，戰後埋頭苦幹，最終以高品質的產品贏得大家的尊重。橙縣的華人企業在賺錢之後拿出數億元給員工發獎金，造就上百個百萬富翁，等等，都是以努力和實際行動贏得尊重。

張祥華最後以甘乃迪總統的名言做結語：不要問國家為你做了什麽，要問你為國家做了些什麽。他表示，這是在美華人贏得尊重的奮鬥目標。