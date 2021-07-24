UCLA校友徐若冰獲參議院確認出任國防部副部長

UCLA工程學院華裔校友徐若冰獲美國參議院確認擔任國防部副部長。（UCLA Samueli 工程學院提供）

加州大學洛杉磯分校（UCLA）Samueli工程學院校友徐若冰（Heidi Shyu），21日（本週三）獲得聯邦參議院確認，出任美國國防部 （Department of Defense）負責研究和工程的副部長。在拜登總統提名 近三個月後獲得參院確認，該項職位將使徐若冰成為五角大樓中級別最高的亞裔美國人。

據UCLA工程學院提供的消息，此前徐若冰還一直擔任Samueli工程學院院長執行委員會委員，但在國防部副部長的提名被確認後，根據法律要求，她剛剛辭去了該項職位。徐若冰在該學院取得了電氣工程碩士學位和工程師學位（Engineer degree）。

自 2017 財年國防授權法案，將負責研究和工程的主管職位提升到副部長級別。未來徐若冰將負責制定國防部在研究、技術和工程方面的投資戰略，以應對技術作戰挑戰，並推動下一代技術的加速交付。

在 2012 年至 2016 年期間，徐若冰擔任美國陸軍採購、後勤和技術助理部長，擁有軍隊高層主管經驗。

徐若冰是 Wash100 的獲獎者，也曾在私營行業工作，包括曾經在雷神公司（Raytheon）期間，擔任空間和機載系統技術戰略副總裁，她還擔任過公司技術和研究副總裁、以及無人和偵察系統副總裁等職位。

另據維基百科介紹，徐若冰出生於中華民國台北市，祖籍浙江省孝豐縣。祖父徐康良曾任中華民國空軍副總司令，中將軍階，參與抗日戰爭對日軍的空中作戰。父親徐乃力，加拿大紐布朗維克大學榮休教授，華人史學家，曾在中國大陸讀中小學、在台灣讀高中及大學、以及在美國讀研究所。