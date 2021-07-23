上酒吧…男子免疫差 完全接種仍染疫

戴好口罩、勤洗手，保持距離仍是最好的防疫方式。（中央社）

隨著全面重開和Delta變種來襲，又一波疫情 在各地蔓延。一些完全施打過疫苗 的人被染疫的案例愈來愈多，洛杉磯縣的突破性感染 (Break Through) 目前已達20%。醫師和感染者以及家屬，都呼籲民眾尤其免疫力 低者，即使打過疫苗也要做好物理防護，不可被全面開放帶來的虛假安全感所蒙蔽。

洛杉磯的王女士表示，丈夫是劇組演員，因為本周五有拍攝工作，現在大劇組通常都會嚴格防疫，要求所有人員需要在進組前要連續測試三天都呈陰性，然後停一天後再進組，因此丈夫從周一就開始每天檢測。當時周一的結果還是陰性，但周二檢測後結果還沒出來時，晚上回家就感到忽冷忽熱發低燒，到周三早上得知結果是陽性。王女士當天也趕緊做了檢測，周四得知自己是陰性。

王女士表示，自己和丈夫都在5月完全接種了輝瑞疫苗，為什麼一人感染而另一人沒有，應該是丈夫的自身免疫疾病，因此長年使用降低免疫力的藥。確診後家庭醫師也分析認為可能是用藥的原因。而王女士自己卻沒有感染，想必是受益於疫苗的保護。

兩人猜測可能是周六去過一間酒吧，當時人也很多。王女士表示，其實丈夫疫情以來防疫意識非常強，有時她都覺得防疫過度，還為此多次爭吵。但最近覺得都打過疫苗了感到安全，才和另外兩位朋友一同去了酒吧，而另外兩位朋友則沒有打疫苗。王女士在丈夫確診後立即聯繫那兩位朋友，但那兩人說覺得自己很健康，似乎也沒去檢查。

王女士感慨，現在Delta變種又爆發疫情也和全面開放有關。上月全開之後，很多人都不戴口罩了，當天他們去酒吧街也是人頭攢動卻沒有一人戴口罩。全面開放會給人一種安全的錯覺，很多人都覺得打過疫苗無所謂了。她和丈夫都在社交媒體上呼籲周圍的好友還是要謹慎，疫苗不是100%保護，物理防護還是要做好。但與此同時疫苗還是能很大程度提供保護，例如她自己現在就能放心在家照顧丈夫也沒有被傳染。她表示目前丈夫的病情還比較穩定，倆人在家也很注意隔離居住。

華裔傳染科醫師黃重德表示，免疫力低下的人尤其要注意，還包括有相關疾病的人們，以及經歷癌症化療、洗腎病人等，還有老年人免疫力比較低，而且該群體本來施打疫苗的時間就比其他群體早，研究認為老人施打疫苗後大概六個月抗體就不太夠了。

黃重德表示自己的病人，因為測出抗體降了很多，於是開處方讓患者去補打一針疫苗，但卻沒有疫苗站願意給他打，因為政府沒有開放第三針。因此免疫力低的人只能做好戴口罩、洗手以及保持距離等防疫措施。

他認為這一波Delta變種引發的疫情，隨著已經施打過疫苗的人群身體裡的抗體，在未來幾個月裡逐漸下降，情況還會更嚴重。但是，不會回到早先疫情最嚴重的狀況，畢竟疫苗還是有一定的防護力。他舉例現在醫護人員有無打疫苗都被要求必須戴口罩，以前他常聽到周圍有醫護同事感染，最嚴重的三個月內有25%的護士都感染了。但現在好了很多，幾乎沒有聽說有醫護感染的事情發生，證明疫苗有一定的保護力。