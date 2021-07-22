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她宣稱在洛縣寄養家庭被養父 哥哥性侵至懷孕 現提吿

洛杉磯訊
被養父、哥哥性侵至懷孕，女孩提吿。（Pexels）
被養父、哥哥性侵至懷孕，女孩提吿。（Pexels）

一名女性提吿洛杉磯縣兒童與家庭服務局（LA County Department of Children and Family Services），宣稱她被送往寄養家庭還是個小孩時，就被養父和寄養家庭的兩個哥哥性虐待，13歲時被其中一個哥哥性侵後懷孕，後被負責收養事宜的工作人員安排打胎，之後又被關在寄養家庭中受了兩年虐待。

該案由洛杉磯高等法庭受理，訴狀中原告名字僅標註為F.M.，也沒有將被告具體名字列出，而是以「Doe」機構代稱，但被告地址425 Shatto Place為洛杉磯縣兒童與家庭服務局的地址。

訴狀中稱，「對兒童寄養失職一直是一個問題，被告沒有負責地解決問題。」原告指出洛杉磯縣兒童與家庭服務局試圖掩蓋原告遭受的虐待。

該案於21日送至法庭，原告具體索賠金額不詳。

對此，洛杉磯縣兒童與家庭服務局發表聲明，「我們服務了洛縣超過3萬4000個兒童，每天盡心盡力保障孩子安全。我們9000名員工認真、負責地在保護兒童的安全。」並稱無法對尚無定論的法律訴訟置評。

洛杉磯縣兒童與家庭服務局1984年開始，將F.M.及其姐妹J.M.送至寄養家庭共13年。訴狀中稱，寄養父母都是經過洛縣兒童與家庭服務局的認證、培訓和監督，並有寄養補償。

訴狀中稱，F.M.的養父持續性侵、虐待她，她的兩個哥哥也一樣。

1993年，F.M.13歲時，她得了性病，私處感到疼痛，她的養母帶她去看醫生，被診斷為性病，被發現時並已懷孕五個月。

F.M.懷孕的消息被報告給了負責其寄養案的工作人員，這名工作人員將其帶到診所打了胎。

之後，F.M.和J.M.又在該寄宿家庭待了兩年，兩個哥哥依舊持續性侵她。

訴狀中稱，洛縣兒童與家庭服務局知道整個事件，卻刻意掩蓋，才讓兩個哥哥肆無忌憚地持續下毒手。

洛杉磯 性侵 洛縣

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