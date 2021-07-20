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南加醫療系統因違反虛假申報法被判罰3700多萬元

聖伯納汀諾訊
安大略一家醫療中心系統因違反虛假申報法最終被法官判罰賠付3700多萬元。（檔案圖）
安大略一家醫療中心系統因違反虛假申報法最終被法官判罰賠付3700多萬元。（檔案圖）

聯邦檢察官辦公室近日宣布，一家總部位於南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）安大略的醫療中心系統Prime Healthcare Services及兩名醫師，因違反聯邦虛假申報法，及加州虛假申報法，同意支付3700多萬元達成和解。該案的判罰決定是由聯邦司法部及加州司法部聯合做出。

聯邦政府、加州州府與該醫療中心系統達成和解協議。公訴方表示醫療中心系統創辦人兼首席執行官Prem Reddy，以及涉入該案的醫師，承認違法事實，願意將多餘回扣收費返還給患者轉診費用，以解決涉嫌的違規行為。該醫療中心系統包括多家醫療機構。

被告在聲明中表示，該項訴訟最終達成和解，指控不涉及患者護理，只是對醫師執業行為評估，以及數量不多的植入物體索賠，總額約20萬元。按照協議，最終被告賠付約3750萬元。

加州中區聯邦檢察官Tracy Wilkison表示，醫師的責任是對患者救死扶傷，將患者利益放在第一位。醫師通過增加患者轉診次數，提高回扣，損害了醫患關係，而且大大浪費了國家醫療資源。

無獨有偶，被告曾於2018年因藥品多收費，被判罰6500萬元。被告遭檢方指控，通過一些患者，故意向聯邦保險Medicare機構提供虛假索賠文件，進而獲利。該案最終也達成和解，該醫療中心賠付6175萬元，創辦人賠付325萬元。被告案發後甚至辯稱，並未發現任何醫療行為不當，護理過程也不存在問題。

加州 司法部 檢察官

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