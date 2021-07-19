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聖地牙哥聯邦檢察官提控四名中國公民參與全球駭客活動

聖地牙哥訊
被告之一吳樹榮（Wu Shurong）。（聯邦司法部）
被告之一吳樹榮（Wu Shurong）。（聯邦司法部）

聖地牙哥聯邦檢察官19日對四名涉嫌參與入侵全球多個領域的計算機系統、為中國政府利用竊取信息的中國公民提起檢控，四人每人將面臨至少一項串謀使用電腦系統欺詐，和一項共謀經濟間諜罪。

聖地牙哥聯邦檢察官在當天公布的起訴書中表示， 四名被告均來自海南省安全部門，該部門實際上是中華人民共和國國務院安全與情報部門的省級機構，負責向中國國安部提供情報和信息。

根據聯邦司法部的說法，涉嫌盜竊情報的中方人員，是在2011年至2018年期間，通過入侵電腦系統的方式竊取情報和信息，受害者涉及十多個國家，主要是以對中國有重大經濟利益的信息為中心的大公司和商業機構。

檢察官稱，被告使用惡意軟件和其他駭客手段攻擊電腦系統，以竊取外國政府、大學和公司的數據和信息。駭客攻擊目標行業，包括航空、國防、醫療保健和傳染病研究等多種行業。

負責本案起訴的聯邦代理檢察官Randy Grossman表示，中國公民在全球範圍內的駭客攻擊和經濟間諜活動由中國政府領導，被告包括外國情報官員。起訴書詳細描述中國政府故意選擇欺騙和竊取別國的情報和信息，而不是自己創新。

起訴書稱，海南國家安全局（HSSD）以掛牌上市公司海南先盾科技（Hainan Xiandun Technology）作爲基地，入侵別國的電腦系統。目前四名被告包括丁曉陽（Ding Xiaoyang，以下皆為譯音）、程慶民（Cheng Qingmin）、朱雲民（Zhu Yunmin），三人被控真實身份為海南省國安局官員，負責協調和幫助計算機駭客吳樹榮（Wu Shurong）使用惡意軟件，侵入其他國家的電腦系統並進行監視。目前四人均被控串謀使用計算機欺詐，和共謀經濟間諜罪。

聯邦司法部稱，儘管美國和中國政府於2015年達成協議，共同打擊電腦駭客，遏制網絡知識產權、商業秘密或其他機密的相關盜竊，但中國的駭客活動仍在繼續竊取商業信息，公然無視其他國家共同達成的遏制網絡攻擊雙邊和多邊承諾。

被告之一丁曉陽（Ding Xiaoyang）。（聯邦司法部）
被告之一丁曉陽（Ding Xiaoyang）。（聯邦司法部）
被告之一丁曉陽（Ding Xiaoyang）。（聯邦司法部）
被告之一丁曉陽（Ding Xiaoyang）。（聯邦司法部）
被告之一朱雲民（Zhu Yunmin）。（聯邦司法部）
被告之一朱雲民（Zhu Yunmin）。（聯邦司法部）

中國 駭客 檢察官

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