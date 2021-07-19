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洛杉磯國際機場耗資2.3億 改善第6號航廈的旅客體驗

記者張宏／洛杉磯報導
LAX耗資2.3億元改善第6號航廈的旅客體驗。（LAX提供）
LAX耗資2.3億元改善第6號航廈的旅客體驗。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）一項耗資2.3億元的項目已啟動，該項目將大大改善第6號航廈的旅客體驗，包括徹底檢修升級登機口和休息室，及更換旅客登機橋等改造。

洛杉磯機場委員會主席Sean Burton表示，LAX正在不斷進化，為客人提供最好的航廈、交通和服務。第6號航廈代表了另一個機會，可以在機場兌現基礎設施升級承諾的同時，向世界展示LAX最好的一面。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，第6號航廈現代化改造是LAX通過行業領先的技術、便利設施和設施投資，提升LAX旅客體驗的關鍵部分。機場與阿拉斯加航空公司一起，打造全新的第6號航廈，為客人創建一個世界級的機場。

第6號航廈改造工作，包括改進客人進入聯邦海關和邊境保護局的聯邦檢查站 (FIS) 的方式，以及運輸安全管理局 (TSA) 安全檢查站的現代化改造，該檢查站將配備五個自動檢查通道和三個標准通道。該項目還包括一個直通巴士門，為往返其他航廈的客人提供更好通道。

這項工作是LAX在建設中航廈垂直核心（Terminal Vertical Core）的補充，該核心將連接第5和第6航廈與未來的自動捷運列車系統。

由於改造工程正在進行，第6號航廈東南端的三個大門目前已關閉。這項工作將分階段進行到2023年。

作為項目改造的一部分，第6號航廈四個登機口區域將被擴大，其他11個登機口區域將進行翻修，從而在整個空間中營造出一種更具凝聚力的外觀。該項目由阿拉斯加航空公司管理，該航空公司是第6號航廈的承租人。

阿拉斯加航空公司房地產與機場開發副總裁Shane Jones表示，客人體驗是他們所做一切的核心，這個項目的重點是改善旅程的每一步，從採用最新技術的安全檢查站，到配備電動座椅的現代化候機空間，這項投資完全是為了阿拉斯加航空的客人。

除阿拉斯加航空公司外，加拿大航空公司也租用了兩個登機口，並在第6號航廈共享一個共用登機口。該航廈還為Boutique航空和Southern Airways提供服務。

第6號航廈將為旅客提供更加現代化的服務。
第6號航廈將為旅客提供更加現代化的服務。

洛杉磯國際機場 LAX 投資

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