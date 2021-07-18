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洛杉磯知名播客主持人過街被車撞死 得年26歲 車主逃逸

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導
當紅交友播客節目主持人Mat George過街時被車撞到身亡。（FOX New）
當紅交友播客節目主持人Mat George過街時被車撞到身亡。（FOX New）

頗受粉絲追捧的交友播客（Podcast）主持人之一Mat George，17日凌晨在南加比佛利大道遭遇車子撞了就跑的慘劇，不幸喪生，得年僅26歲。眾多粉絲對他遭遇不幸，深表悲痛。警方呼籲民眾提供肇事者線索。

車禍發生在南加購物中心Beverly Center附近，時間是17日凌晨約2時20分。車禍發生時，Mat George在比佛利大道與Croft街交匯處正跨過街路，一輛在比佛利大道向東行駛的BMW車，將他撞倒，肇事車在發生車禍後沒有停下，繼續向東行駛。急救人員趕到現場時，受害者已經死亡。法醫處確認死者就是當紅播客主持人Mat George，警方稱事發時他未走在標誌線內。

受害者Mat George主持播客交友節目「She Rates Dogs」，這是一檔情感類交友節目，內容包括提出建議及講述交友的故事，他是其中一名主持人，以幽默談吐吸引眾多粉絲；他來自亞利桑納州。另一位女主持人Michaela Okland在社交媒體上公布這起悲劇，並表示這件事他們的朋友與其透過媒體的報導知道，不如由她來告訴大家。她除了表達她心中的悲痛，並說她因為太難過了，此時此刻無法一一通知那些和George有交情的個別朋友。

受害者的生前好友、喜劇演員Abby Govindan也在社交媒體發文，認為Mat George是熟悉的人中最能給人帶來快樂的人，而且職業生涯剛剛開始，希望看到他成功。對於好友的不幸，真是難以用語言表達沉重心情。

洛市警局West Traffic Division警探，希望任何知情者提供車禍線索，可致電213-473-0234，或Crime Stoppers電話800-222-8477。

車禍 南加 亞利桑納州

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