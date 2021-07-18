我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

東奧／選手村2確診為南非男足隊員 首戰對日本

洛杉磯縣疫情反撲嚴重 確診陽性率增加七倍

記者李雪╱洛杉磯綜合報導
費若在洛縣早先宣布重開的記者會上。（記者李雪／攝影）
費若在洛縣早先宣布重開的記者會上。（記者李雪／攝影）

據洛杉磯縣官員稱，自上個月以來，隨著Delta變種的傳播和人們對接種疫苗的猶豫，洛縣新冠病毒陽性率增加了700%，也就是七倍。

洛杉磯縣在7月13日連續第五天報告了超過1000例新增確診病例。而據洛縣官員稱，造成病例增加的原因，主要是Delta變種，而且主要針對未接種疫苗的年輕居民。而13日的報告顯示，自上個月以來，洛縣病例增加了500%。

洛縣公共衛生局在聲明中說：「一個月前，即6月13日，五天平均病例數為201，而7 月13日的五天平均數為 1095，這在短短一個月內增加了500%以上」。幾天後，也就是7月17日，洛縣公衛局在推特上發布消息，通知居民新冠病毒檢測陽性率增加700%，「洛縣的新冠檢測陽性率在短短一個月內增加 700%——從0.5%躍升至3.7%」。

洛縣公共衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 敦促尚未完全接種疫苗的人，在所有室內公共場所戴上口罩，並儘快接種疫苗。她認為病毒迅速傳播的最可能原因，「室內大量未接種疫苗的人，傳播著高度傳染性的Delta變種，這使這種變種很容易以更高的速度傳播」，她引述數據表示，幾乎近100%的新病例都是發生在未完全接種疫苗的人群中。

洛縣 疫苗 檢測

上一則

攜上膛黑槍試圖在南加亞裔密集城市搶劫未果 男嫌被捕

延伸閱讀

柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗

柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗
趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？

趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
台男混打AZ+輝瑞+莫德納疫苗 或創台首例

台男混打AZ+輝瑞+莫德納疫苗 或創台首例
共和黨州轉彎…阿肯色促接種 、猶他州長嗆反疫苗害死人

共和黨州轉彎…阿肯色促接種 、猶他州長嗆反疫苗害死人
蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
美中疫苗戰誰占上風？東南亞國家轉向 這一波靠攏美國

美中疫苗戰誰占上風？東南亞國家轉向 這一波靠攏美國

又是聲波攻擊？美駐維也納20名外交人員患腦部怪病

又是聲波攻擊？美駐維也納20名外交人員患腦部怪病