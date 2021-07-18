洛杉磯縣疫情反撲嚴重 確診陽性率增加七倍

費若在洛縣早先宣布重開的記者會上。（記者李雪／攝影）

據洛杉磯縣官員稱，自上個月以來，隨著Delta變種的傳播和人們對接種疫苗 的猶豫，洛縣 新冠病毒陽性率增加了700%，也就是七倍。

洛杉磯縣在7月13日連續第五天報告了超過1000例新增確診病例。而據洛縣官員稱，造成病例增加的原因，主要是Delta變種，而且主要針對未接種疫苗的年輕居民。而13日的報告顯示，自上個月以來，洛縣病例增加了500%。

洛縣公共衛生局在聲明中說：「一個月前，即6月13日，五天平均病例數為201，而7 月13日的五天平均數為 1095，這在短短一個月內增加了500%以上」。幾天後，也就是7月17日，洛縣公衛局在推特上發布消息，通知居民新冠病毒檢測 陽性率增加700%，「洛縣的新冠檢測陽性率在短短一個月內增加 700%——從0.5%躍升至3.7%」。

洛縣公共衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 敦促尚未完全接種疫苗的人，在所有室內公共場所戴上口罩，並儘快接種疫苗。她認為病毒迅速傳播的最可能原因，「室內大量未接種疫苗的人，傳播著高度傳染性的Delta變種，這使這種變種很容易以更高的速度傳播」，她引述數據表示，幾乎近100%的新病例都是發生在未完全接種疫苗的人群中。