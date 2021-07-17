78歲老伯接種疫苗 每晚起床小便後再也睡不著

新冠疫苗副作用因人而異，有些人開始慣性失眠。（unsplash）

接種新冠疫苗 後的副作用因人而異，多數人是身體疲勞、打針部位痠痛、頭痛等；但有個別人的副作用較為「奇特」，像是定時起床、定時睡覺或慣性失眠 ，自從打了新冠疫苗針，他們的小日子過得不大一樣了。

住在橙縣 的鍾老先生78歲了，在新冠病毒席捲全球之前，每天愜意著過著退休生活，從沒有睡眠困擾。不久前他看到本報的一篇報導，講述一名陳先生打疫苗後，每天清晨5時一定醒來，十分有感，直呼「打疫苗後的日子，每天都很累，嚴重影響日常生活」。

由於鍾先生年紀較大，也是橙縣優先施打疫苗的族群。他於4月底打完第二針輝瑞疫苗。自那時開始，日常生活有了變化。他說，以往睡到半夜，通常都會起來上廁所，再回到床上倒頭接著睡，完全不成問題。但是「打了新冠疫苗之後，起夜後就睡不著了」。醒來的時間不固定，但只要一醒來，再回到床上怎麼躺都睡不著，十分困擾。

失眠對於老人家是件痛苦的事情。他說，打疫苗後的每一天都過得昏昏沉沉，精神不濟，體力精力銳減，白天日子過得十分辛苦。一到下午就想補眠，日子過得不像以前那樣愜意和輕鬆。

根據BBC報導，一間醫院的護理長Tina Mori，在打完疫苗後出現失眠狀況。Mori過去一晚上至少可以輕鬆入睡6小時以上，但現在幾乎無法入睡。「我現在睡眠時間變得很短，每天試圖重新入睡，就像一個連續的循環。」長期經營診所的 Paul Whitaker 博士認為，睡眠問題可能是眾多原因造成的，這些長期症狀應該會慢慢康復。

流行病學醫師黃重德表示，接種疫苗後身體內出現抗體，可能會影響到器官運作，不過這些應該都是個案。副作用若維持超過一周以上，假設沒有伴隨其他症狀，建議不必擔心身體發生病變，異狀有可能隨著時間久了而消失。睡眠對身體來說相當重要，在「奇特」症狀退去前，建議盡可能找方法舒緩。