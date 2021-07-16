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洛杉磯市殺氣重 上半年殺人案179件十年新高

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
南加大傳播學院旗下非營利機構Crosstown報告指出，今上半年洛杉磯市中心殺人案件最多。（本報檔案照）
南加大傳播學院旗下非營利機構Crosstown報告指出，今上半年洛杉磯市中心殺人案件最多。（本報檔案照）

南加大傳播學院（USC Annenberg School of Communication and Journalism）旗下非營利機構Crosstown，16日釋出一份最新調研報告指出，洛杉磯市2021年上半年的殺人案件創下十多年來新高，1月初至6月底共計179件，比去年同期增加31.9%，更比前年同期上升38.8%。

報告數據顯示，今上半年，洛杉磯市中心殺人案件最多；1月初至6月底的179案殺人案件中，160件的被害者都是男性；19例被害者為18歲以下青年。報告披露，1月是今年迄今「殺氣」最重的一個月份，有39人遇害；6月份也不遑多讓，有38人被殺。

事實上，洛市去年有超過300件殺人案件，比2019年多出34%。報告指出，自新冠疫情開始，洛市的殺人案件日益增加，整體犯罪案件今年上半年比去年同期降低4%，但嚴重攻擊殺人案件比去年同期上升13% ，73.2％殺人案與槍枝有關。

這份報告的數據來自於洛市警局存檔的舉報案件，實際上的殺人案件可能更多。Crosstown還指出，其他像是紐約芝加哥等大城市的暴力案件也都在增加。去年上半年紐約的殺人案件比前年高出10.9%；芝加哥去年的殺人案件也比前年多33%。

紐約 洛杉磯 芝加哥

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