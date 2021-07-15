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核桃市加入逾20個城市 通過對賈斯康不信任案

記者楊青／核桃市報導

核桃市議會14日晚以4：1通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康不信任案（No Confidence in Los Angeles District Attorney George Gascon），洛縣通過「不信任賈斯康」的城市已逾20個，接近洛縣城市的四分之一。核桃市議會表示，將不會只停留在對賈斯康的不信任投票上，未來將聯合其他城市，尋求在行政上對賈斯康對大眾安全造成的危害和損失給與制裁。

14日晚贊成對賈斯康不信任的包括當晚剛宣誓就職的核桃市市長秦振國、副市長伍立倫、市議員Nancy Tragarz和卸任市長Robert Pacheco。市議員Linda Freeman為唯一反對票。兩周前，核桃市議會討論賈斯康不信任案時，曾以三票贊成兩票反對拉鋸。Robert Pacheco在14日的投票中改變立場，支持對賈斯康投不信任票。

核桃市議會當晚投票前，聽取了民眾長達一個半小時的發言。除居民外，很多受害人家屬以及保護犯罪受害人組織代表也參加討論並發言，兩名洛杉磯縣檢察官和一名洛杉磯縣警察局副局長以私人名義參加討論，解釋賈斯康的司法改革為什麽會對社會造成負面影響。而在14日晚投票前，核桃市議會在短短幾天中收到400多位居民的簽名郵件和電話，呼籲市議員為民眾發聲，投出對賈斯康不信任票。

核桃 投票 洛杉磯

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