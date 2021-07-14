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凱撒醫療機構撥款90萬給八個對抗亞裔仇恨犯罪組織

記者啟鉻／綜合報導
南加凱撤醫療機構愛心。（官方臉書）
南加凱撤醫療機構愛心。（官方臉書）

南加凱撤醫療機構（Kaiser Permanente）14日宣布，當地有八家亞太裔維權團體獲總額90萬元的撥款，旨在表達對這些機構終結亞裔仇恨犯罪行動的支持。

洛杉磯亞美公義促進中心，停止仇恨亞太裔團體，橙縣亞太裔社區聯盟、亞太政策規劃理事會、亞太裔輔導中心、泛亞裔社區聯合組織、聖地牙哥日裔美國人公民聯盟、視覺傳播等八個亞太裔維權團體，獲得這項撥款。

南加凱撤醫療機構負責社區健康與政府關係的日裔副總裁山本（John Yamamoto）表示，作為當地最大醫療中心之一，深知只有公平公正與安全，才有健康和幸福。這是為什麼一貫反對任何形式的社會不公平，包括針對亞裔群體的歧視。支持維權團體捍衛亞太裔的公民權利，以及提供亞太裔社區的支持和健康醫療。

該項撥款是凱撤醫療中心在逾兩年間，推動促進亞美公義撥款360萬元中的一部分。該醫療中心表示，撥款目的就是遏止在加州及全美發生針對亞裔仇恨和騷擾。獲撥款八個維權團體的資格選拔，由凱撤醫療中心社區健康工作人員，及醫療中心亞太裔協會成員選擇。

作為凱撤醫療中心在全美停止針對亞裔仇恨犯罪行動一部分，獲撥款的八個維權團體將強化促進亞太裔民眾公民權和人權宣導教育及社區建設；通過有針對性的媒體活動，消除錯誤信息及仇恨心態；加強地方社區基礎建設，防止族裔歧視犯罪及種族主義團體，並施行干預彌合仇恨創傷。

亞裔 日裔 歧視

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