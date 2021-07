研究顯示窮人區地表溫度比富人區更高 熱浪更難挨

該項研究的相關數據已公開在https://sabenz.users.earthengine.app/view/urbanheatusa,民眾可以用來查看自家附近的溫度與周邊地區對比。(網絡截圖)

本周進入中國人傳統所說的「盛夏三伏」天,南加州持續驕陽似火,高溫 難擋。聖地牙哥 加大13日公佈的一項研究表示,極熱氣候,城市的窮人區比富人區更熱,熱浪帶來的痛苦度更高。

聖地牙哥全球政治策略研究這項名爲「Poor Communities Suffer More from Extreme Heat in Cities」的研究說,那些非裔、拉丁裔和亞裔低收入 比例較高的社區,面對極熱天氣時所面臨的挑戰比富裕社區更高。該發表在「地球」雜誌上的研究,分析了全美超過十個人口統計區域的1056個縣的地表溫度,結果顯示對71%的縣,貧困率較高的社區的地表溫度普遍較高,比富裕的街區最高高了華氏七度。白人爲主的社區中,富裕社區與貧困率較高社區也出現同樣情況。

該項研究說,即便是地理和歷史都非常不同的城市,其環境中驅動表地溫度峰值的物理特徵,在全國範圍内表現出相當高度一致性,也就是少數族裔人口較多的低收入社區房屋更爲密集,人口密度更高,同時植被更少,這些社區的地表溫度卻較高。

比如聖蓋博山脈以南幾乎所有的洛杉磯縣,除了富裕的馬里布(Malibu)、派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes) 和比佛利山外,地圖上其它地區都顯示為代表極熱的鮮紅色,這些地區的地表溫度通常比周邊地區平均高出五度。橙縣情況類似,聖塔安那(Santa Ana)、安那罕(Anaheim)、爾灣(Irvine)和橙市的地表溫度,比沿海地區的新港灘、拉古納灘和聖克里門(San Clemente)提高不少。

該項研究發現,河濱縣(Riverside County)西部地區的地表溫度為鮮紅色,表明該地區極熱環境,但其東邊的棕櫚沙漠(Palm Desert)、棕櫚泉(Palm Springs)和印地歐(Indio)地區,卻相對降溫。這些地區的地表溫差,恰恰與他們的經濟環境成反比。

該研究指出,特別在夏季和盛夏,由於氣溫變化,城市變暖,人類健康和生產力都受到威脅。極端高溫與人類的一系列後果有關,從早產到考試成績下降,生產力下降,兒童和老年人中暑的風險增加等等。

該項研究的相關數據已公開在https://sabenz.users.earthengine.app/view/urbanheatusa,民眾可以用來查看自家附近的溫度與周邊地區的對比。