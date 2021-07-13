研究顯示窮人區地表溫度比富人區更高 熱浪更難挨

該項研究的相關數據已公開在https://sabenz.users.earthengine.app/view/urbanheatusa，民眾可以用來查看自家附近的溫度與周邊地區對比。（網絡截圖）

本周進入中國人傳統所說的「盛夏三伏」天，南加州持續驕陽似火，高溫 難擋。聖地牙哥 加大13日公佈的一項研究表示，極熱氣候，城市的窮人區比富人區更熱，熱浪帶來的痛苦度更高。

聖地牙哥全球政治策略研究這項名爲「Poor Communities Suffer More from Extreme Heat in Cities」的研究說，那些非裔、拉丁裔和亞裔低收入 比例較高的社區，面對極熱天氣時所面臨的挑戰比富裕社區更高。該發表在「地球」雜誌上的研究，分析了全美超過十個人口統計區域的1056個縣的地表溫度，結果顯示對71%的縣，貧困率較高的社區的地表溫度普遍較高，比富裕的街區最高高了華氏七度。白人爲主的社區中，富裕社區與貧困率較高社區也出現同樣情況。

該項研究說，即便是地理和歷史都非常不同的城市，其環境中驅動表地溫度峰值的物理特徵，在全國範圍内表現出相當高度一致性，也就是少數族裔人口較多的低收入社區房屋更爲密集，人口密度更高，同時植被更少，這些社區的地表溫度卻較高。

比如聖蓋博山脈以南幾乎所有的洛杉磯縣，除了富裕的馬里布（Malibu）、派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes） 和比佛利山外，地圖上其它地區都顯示為代表極熱的鮮紅色，這些地區的地表溫度通常比周邊地區平均高出五度。橙縣情況類似，聖塔安那（Santa Ana）、安那罕（Anaheim）、爾灣（Irvine）和橙市的地表溫度，比沿海地區的新港灘、拉古納灘和聖克里門（San Clemente）提高不少。

該項研究發現，河濱縣（Riverside County）西部地區的地表溫度為鮮紅色，表明該地區極熱環境，但其東邊的棕櫚沙漠（Palm Desert）、棕櫚泉（Palm Springs）和印地歐（Indio）地區，卻相對降溫。這些地區的地表溫差，恰恰與他們的經濟環境成反比。

該研究指出，特別在夏季和盛夏，由於氣溫變化，城市變暖，人類健康和生產力都受到威脅。極端高溫與人類的一系列後果有關，從早產到考試成績下降，生產力下降，兒童和老年人中暑的風險增加等等。

該項研究的相關數據已公開在https://sabenz.users.earthengine.app/view/urbanheatusa，民眾可以用來查看自家附近的溫度與周邊地區的對比。