加州去年兇殺案增加31% 死亡人數為2007年以來最多

圖為警方正在調查一處犯罪現場。（美联社）

根據近日發布的報告，去年加州的兇殺案增加31%，成為2007年以來死亡人數最多的一年，非裔 佔所有受害者近三分之一。

據福斯新聞（FOX）報導，去年共2202起兇殺案，比2019年增加523起。而且從每 10 萬人4.2起，增至5.5起兇殺案。這是自2007年2258人被殺以來的最多兇殺案，也是自2008年以來的最高水平。非裔佔加州人口6.5%，但去年佔所有受害者31%。西裔佔45%，白人佔16%。去年兇殺案數量激增，部分原因是前一年的兇殺案數量和比率都非常低。

據伯克萊加州大學 加州政策實驗室的四位專家，在一項針對擁有超過10萬人的研究中發現，加州城市的表現普遍好於其他人均兇殺案和嚴重襲擊事件增加的州。

然而，根據州檢察長辦公室年度報告，去年加州的兇殺案比過去十年最多的一年還要多近300起，最多時是2016年，有1930起殺人案。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，目前尚不清楚兇殺案為何激增，但他指出去年手槍銷量增加65.5%，長槍銷量增加45.9%。 68萬6435支手槍的銷量創歷史新高，而步槍和霰彈槍48萬0401支銷量也僅次於2016年。

2020年有近四分之三的兇殺案涉及槍支 ，高於一年前的69%，而與家庭暴力相關的涉及槍支的求助電話上升42%。

邦塔辦公室的報告顯示，超過三分之一的兇殺案是由爭吵引起，28%與幫派有關，近7%與家庭暴力有關，8.5%與強姦、搶劫或入室盜竊有關。不過根據全州的報告，即使兇殺案急劇增加，整體暴力犯罪增幅仍然不到1%。這是因為搶劫案下降約14%，強奸案下降8%，但嚴重襲擊案增加近9%，縱火案增加43%。

同時，在疫情期間，財產犯罪下降7.7%，其中盜竊案下降近15%，入室盜竊案下降4%。但機動車盜竊案增加近20%。若和聯邦調查局報告犯罪率的全國其他城市相比，加州城市的財產犯罪率下降得更多。但何以加州車輛盜竊率卻更高，專家也無法解釋。

不過他們將居家令導致的社交互動減少，列為搶劫、強姦和盜竊案減少的可能原因。