我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 目前1:1

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

光天化日下 4女2男搶劫洛市高檔服飾店名牌包

本報記者╱洛杉磯報導
歹徒搭乘一輛灰色賓士車離去。（洛市警局）
歹徒搭乘一輛灰色賓士車離去。（洛市警局）

洛杉磯市八層樓高的比華利購物中心（Beverly Center）附近一家高檔服飾店，日前在光天化日下，遭四女兩男組成的年輕團伙搶劫；他們走進這家高檔服飾店後，就開始從展示架上拿走多個精品皮包，並對出面阻擋的店員施以暴力，之後搭乘灰色賓士車（Mercedes-Benz）逃離現場。

警方目前仍在追捕嫌犯，呼籲公眾協助指認，盡快將嫌犯逮捕歸案。

據ABC 7報道，7月7日周三下午1點45分左右，四名女性和兩名男性進入Melrose Place第8400街區附近一家高檔服飾店，地點靠近拉辛那加大道（La Cienega Boulevard）。

洛杉磯市警局發言人指出，這一行人走進店後，便開始從展示架上拿走多個精品皮包。雖然員工曾試圖阻擋搶匪行為，但遭搶匪暴力推倒到一旁。最終搶匪搶走了多個精品皮包逃離現場，被搶的商品價值數千美元。

搶匪之後搭乘灰色賓士車逃逸，唯身影都被監視攝影機拍到。

警方表示，男性嫌犯年齡在18至25歲之間，女性嫌犯年齡在15至25歲之間。

警方鼓勵任何知悉該搶案的人，致電Wilshire分局的搶劫調查偵探John Maloney，電話：213-922-8216。民眾也可以通過止罪電話：800-222-8477，或是網路平台lacrimestoppers.org匿名舉報。

現場的監視攝影機拍到嫌犯逃離現場的身影。（ABC7截圖）
現場的監視攝影機拍到嫌犯逃離現場的身影。（ABC7截圖）

洛杉磯 攝影 Boulevard

上一則

南加華人密集城市傳出男子被槍殺

延伸閱讀

遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子

遊民滿街頭、兇案激增 賈西提外放留爛攤子
洛市大街徹夜不安 一條街19店家遭槍擊

洛市大街徹夜不安 一條街19店家遭槍擊
裸男屢次夜闖住宅 洛市范奈斯民眾驚恐

裸男屢次夜闖住宅 洛市范奈斯民眾驚恐
洛市警局拆彈組引爆非法煙花意外爆炸17 人受傷

洛市警局拆彈組引爆非法煙花意外爆炸17 人受傷
152年來首位 洛市警局添亞裔首席副局長

152年來首位 洛市警局添亞裔首席副局長
洛市華埠停車別留物品 避免成為受害者

洛市華埠停車別留物品 避免成為受害者

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力