車輛超速失控撞進南加一住宅後院泳池 2死1傷

一輛轎車衝進洛杉磯奇諾市一處住宅後院泳池，造成兩死一傷。（截圖FOX11)

一輛轎車7日上午衝進南加 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）奇諾市（Chino) 一處住宅後院泳池，造成兩死一傷。

奇諾市消防局及警局，7日清晨2時30分接獲報案，位於東按德街（East End Avenue）附近的Alicia Way上3600號街區住家發生一起車禍 。警消人員到場發現一輛車頭損毀的橘色雪佛蘭（Chevrolet） Corvette轎車。警方認為，車禍主因與車速太快有關。

警探經過初步調查後，研判這輛車在出車禍前，在Shafer Avenue向西的道路上超速，快速轉彎導致車輛失控飛起來撞到分隔物，並栽進一戶住宅後院的泳池。消防人員指出，車上坐著三人，都因受到嚴重衝撞飛出車外。其中21歲女乘客當場喪命，20多歲駕駛及另一名乘客被送醫搶救，其中開車的男子送醫後不治身亡，乘客則受重傷。

奇諾市警方表示，案發附近的最高限速為每小時15哩，但這輛車開得非常快，判斷對該區域不熟悉。案發屋主接受外媒採訪時說，「案發當時聽到很大聲的撞擊聲響，於是開窗往外看，發現有東西飛到泳池，但不確定是什麼」。坦言超速在那附近一直是個問題。