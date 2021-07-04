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南加首家東京知名柚子拉麵店開幕 味鮮店美成網紅

記者謝雨珊／洛杉磯報導
阿夫利柚子鹽味拉麵。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利柚子鹽味拉麵。（記者謝雨珊／攝影）

東京知名的日本拉麵阿夫利（AFURI ）以「柚子口味」拉麵，廣被世界各地食客喜愛。近期阿夫利終於插旗洛杉磯文藝區（Art District)，立刻引起粉絲囑目 。阿夫利以不添加味精的獨創雞湯底，搭配清爽柚子汁，打造清新爽口的柚子拉麵，6月中開店以來吸引眾多人潮光顧。

視頻來源：記者謝雨珊

值得一提的是，該餐館裝潢和設計獨特，充滿文藝氣息，一躍晉升為近期頗受歡迎的網紅打卡店。

洛杉磯是美國少數擁有各種風格拉麵店的大城市，擁有辛辣擔擔麵、大蒜風味拉麵、濃郁豚骨肉湯拉麵、老派醬油湯底拉麵、及濃郁豬骨沾麵等等。各家拉麵店雖然招牌口味不大相同，但多數都走濃郁風味，像是在洛杉磯加大頗受學生推薦的Tsujita系列拉麵， 多家分店的大黑家（Daikokuya），新撰組（Shin Sen Gumi ）和銀湖拉麵（Silver Lake）等，推出的拉麵都較為重口味。

阿夫利拉麵的加入，為洛杉磯開拓更多不同風味的拉麵。不同於其他家重口味的豬骨湯底拉麵，阿夫利主打柚子雞湯底口味，另也推出柚子口味的沾麵。由於口味較為清新爽口，深受廣大女性喜愛。該店負責美國市場的執行長Taichi Ishizuki表示，阿夫利的拉麵利用不同食材，展示出不同層次的鮮味；顧客從第一口到最後一口，都能吃到包括雞肉、蔬菜、海苔、海鮮等各類食材被提煉出的鮮味。

阿夫利也強調，他們是少數不使用味精的拉麵店，每種鮮味取自於新鮮食材。因此該店的拉麵價位，確實比一般濃郁豬骨湯底的拉麵都稍微高一些。不過有饕客在品嚐過後，認為該店的拉麵品質優良，一碗拉麵不含稅約15至16元，還算是相當合理。

阿夫利最基本的拉麵包括醬油拉麵、鹽味拉麵及沾麵。多數博客及饕客都推薦首次光臨的顧客，選擇最經典的「柚子鹽味拉麵」。阿夫利的拉麵Q彈、加上爽口的柚子雞湯底，絕配美味是阿夫利廣受好評的致勝關鍵。敢吃辣的食客，則可挑戰「柚子辛紅拉麵」，拉麵可根據喜好辣度做調整。此外，洛杉磯文藝區的阿夫利拉麵，也主推不同口味的日式鍋貼餃子，外酥內嫩的口感，也是不少饕客的必點菜品。

阿夫利的柚子口味沾麵。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利的柚子口味沾麵。（記者謝雨珊／攝影）
東京知名的日本拉麵阿夫利在洛杉磯文藝區開店。（記者謝雨珊／攝影）
東京知名的日本拉麵阿夫利在洛杉磯文藝區開店。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利拉麵推不同口味的日式鍋貼餃子。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利拉麵推不同口味的日式鍋貼餃子。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯加大 美國 東京

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