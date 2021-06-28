洛杉磯著名海灘已成遊民營地 28日起將會改善

洛杉磯第11選區市議員邁克·博寧 (Mike Bonin) 的倡議從28日開始進行，將為所有住在威尼斯海灘（Venice Beach）步道沿線營地的遊民提供一個永久住所。（博寧網站）

洛杉磯 第11選區市議員邁克·博寧 (Mike Bonin) ，為所有住在威尼斯海灘（Venice Beach）步道 沿線營地的遊民提供一個永久住所，遊民可自願選擇的倡議（initiative），從28日開始進行。

St. Joseph中心外展團隊已預計為遊民提供住房、庇護所和相關服務，這些遊民營地在疫情期間不斷壯大。博寧的辦公室表示，那些不接受住房的人必須在某個日期前離開該地區，但目前尚不清楚如何執行。

博寧日前在該倡議的公告推文表示，市府正在努力應對威尼斯海灘的遊民危機，解決有住房和無住房的人的安全需求，並完全重新開放公園和海灘供公眾使用。市府為遊民提供的是住房，而不是手銬。

海灘遊民問題引發強烈抗議，反對者還發起罷免博寧的行動。洛杉磯市議會原定於上週就該計劃最初的 500 萬元撥款進行投票 ，但投票推遲到新財年開始的 7 月 1 日之後。

博寧表示，投票延遲並沒有推遲他為遊民提供服務的時間表，因為St. Joseph中心有資源可準時開始。據博寧辦公室稱，除了臨時住房的 500 萬元開支外，永久住房的資金將來自現有資源。為海灘步道遊民提供庇護所過程約需六週時間，遊民可選擇接受住房或搬出該區域。在六週的時間裡，隨著人們獲得住房並離開遊民營地，衛生局將清理該地區。