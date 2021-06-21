我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約長島市街邊垃圾起火 華生看直播驚覺自家寶馬燒剩骨架

就業機會多且疫情趨緩 勞工忙跳槽爭取更好待遇

加州建數位新冠疫苗卡 並不是疫苗護照 那有何用途？

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州正在為居民提供新冠疫苗接種的數字記錄。（圖片來源：美聯社）
加州正在為居民提供新冠疫苗接種的數字記錄。（圖片來源：美聯社）

加州日前推出「數位新冠疫苗紀錄卡」（Digital Covid-19 Vaccine Record）的電子證書，州官員週一指出這張數碼卡不是疫苗護照，那是什麼，究竟有何用途，民眾什麼時候需要使用，它是安全的嗎？

州官員稱，不要把「數位新冠疫苗紀錄卡」稱為疫苗護照。根據創建它的國家技術工作者的說法，「數位新冠疫苗紀錄卡」只是一個能夠簡單使用的免費工具，用於在這個世界中，民眾可能會被要求證明已接種了新冠疫苗。

加州政府首席流行病學家暨加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan），在上周五（6月18日）的新聞發布會上指出，數百萬加州人已經接種新冠疫苗，「很可能有人會把他們的紙質疫苗卡放錯地方，這是備份。 」居民不會被要求隨身攜帶「數位新冠疫苗紀錄卡」，商家也不會強制要求，如果民眾願意，仍可以使用紙質疫苗卡。

民眾什麼時候需要使用「數位新冠疫苗紀錄卡」？

商家可以在很大程度上決定，是否要求顧客在不戴口罩的情況下出示已接種疫苗的證明，州官員同時表示，他們預計娛樂和體育場館可能會這樣做。

潘靄說，最常見情況之一是加州人在外旅行時，尤其是在國外旅行，「數位新冠疫苗紀錄卡」可以快速正式地證明已接種了新冠疫苗。她提到，許多國家和地區都需要提供疫苗接種證明才能進入。

除了加州之外，其他州有類似情況嗎？

紐約最近為已接種疫苗的民眾推出Excelsior通行證，民眾在參加洋基隊（Yankees）和大都會隊（Mets）的比賽，以及一些喜劇俱樂部和少數酒吧、餐館時，需要出示這張通行證。但隨著疫情限制取消，其中許多用途預計將被擱置。紐約的系統是由IBM根據合同創建，而加州的「數位新冠疫苗紀錄」是由州政府建造的。

「數位新冠疫苗紀錄卡」是安全的嗎？

加州首席技術創新官Rick Klau在上週五的新聞發布會上表示，加州的「數位新冠疫苗紀錄卡」是根據疫苗證書倡議（Vaccine Credential Initiative）創建了智能健康卡（SMART Health Card）框架，該倡議由公共和私人機構組成，旨在使各種疫苗供應商更容易讓人們訪問健康記錄，同時保證這些信息安全。

如何獲得「數位新冠疫苗紀錄卡」？

首先，登錄加州的COVID-19疫苗記錄網站：myvaccinerecord.cdph.ca.gov。其次，填寫姓名、出生日期以及電話號碼或電子郵件，接著，設置一個四位數的PIN密碼，就可以提交信息。一旦提交，將會通過短信或電子郵件，收到「數位新冠疫苗紀錄卡」的鏈接，點擊該鏈接，就可以看到自己的「數位新冠疫苗紀錄卡」了。卡上記錄顯示紙質版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。

疫苗 加州 紐約

上一則

後疫情時代洛杉磯交通貌似恢復擁堵 但調查有意外發現

延伸閱讀

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用
連日高溫頻破紀錄 美西4州周末已有森林野火

連日高溫頻破紀錄 美西4州周末已有森林野火
羅智強指台灣像「乞丐」向美日求疫苗 蔡英文：是朋友

羅智強指台灣像「乞丐」向美日求疫苗 蔡英文：是朋友
12座主要水庫水位急降 加州今年水關難過

12座主要水庫水位急降 加州今年水關難過

北水南調+東水西調 南加之水滴滴皆珍貴

北水南調+東水西調 南加之水滴滴皆珍貴
洛城新語／後疫情時代 拒打疫苗的人

洛城新語／後疫情時代 拒打疫苗的人

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
父女從台灣飛美國打疫苗，感慨台、美是兩個世界。（unsplash.com）

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

2021-06-21 02:20
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元