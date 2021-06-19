新好男人私房菜廚藝SHOW 好吃好玩好開心

世界日報19日上午成功舉辦了首屆「新好男人私房菜廚藝SHOW 」。（記者王若然／攝影）

疫情好轉，加州 重新開放了室內外活動。為了慶祝父親節，世界日報 19日上午成功舉辦了首屆「新好男人私房菜廚藝SHOW 」。當天有多位政界、社區名人參加廚藝表演，帶來各具特色的菜品供評審和民眾品嘗。贊助商「老北京 烤鴨」帶來美味樣品給民眾試吃，現場熱鬧開心象徵回歸正常生活。

上午11時，「新好男人私房菜廚藝SHOW」在洛杉磯世界日報大樓前舉辦。現場嘉賓和參選選手有聖蓋博市議員、加州49區眾議員競選人卜君毅、園藝達人花哥許希聖、美國中國工程師學會南加分會會長，南加州大都會水務局高級工程師王竹青、蜂蜜達人李立元、影視藝人羅興華等社區名人。

世界日報社長于趾琴致開幕詞說，從去年3月加州開始居家避疫令至今年6月15日，大家共同奮戰了15個月，在與病毒的對抗中取得階段性勝利。這場廚藝表演是世界日報自2020年1月11日年節展以來的第一個實體活動，對世界日報意義非凡，感謝民眾的支持。此外，在父親節來臨之際，她向爸爸們致以最高的敬意。

「花哥」許希聖特別帶來當天早上從自家後院摘下的有機龍須菜、冰花菜、小番茄和花椰菜做配菜，主菜是味蒸魚。精通園藝的他當天還帶來小樹苗送給現場民眾。王竹青帶來蔥爆牛肉，他分享了烹飪牛肉的技巧，稱牛肉要通過敲擊放松肉質，按紋理切肉才可以讓肉質嫩軟。身為南加州大都會水務局高級工程師，他呼籲民眾節約用水。

卜君毅當天與母親聯手帶來家庭秘製牛肉西藍花。卜君毅的母親說，兒子最喜歡這道菜，因此他選擇做這道菜，希望家庭手藝可以傳承下去。蜂蜜達人李立元帶來法式沙拉，配有新鮮生蠔、幹貝和大蝦，再淋上秘製蜂蜜醬料，別有一番風味。影視藝人羅興華帶來紅燒蹄髈和豬蹄。他說，自己的父親最喜歡紅燒蹄髈，在父親節來臨時，他想把這道菜獻給父親。

當天廚藝競賽評委包括：世界日報社長於趾琴、世界華人婦女企管總會副會長陳玲華、廣播主持人趙廣瑜、歌星淩菲、前台大校友會會長胡安瀅等。

當天參與活動的男嘉賓都以各具特色的菜品獲得不同獎項。許希聖獲得「全才老爹獎」、王竹青獲得「一夫當關獎」，羅興華獲得「型男主廚獎」，李立元獲得「風華再現獎」，卜君毅獲「萬夫莫敵獎」。贊助商「老北京烤鴨」獲得「國色天香獎」。

現場民眾均可獲得世界日報準備的精美禮品。「老北京烤鴨」帶來烤鴨和驢打滾、鴨湯供民眾現場品嘗。本次活動由老北京烤鴨店，美國味全食品，可可假期等商家贊助。當天的「新好男人私房菜廚藝SHOW」採用現場直播的方式在Youtube上播放。想要看回放的民眾可以點擊：https://www.youtube.com/watch?v=cS3JvY4_dmc