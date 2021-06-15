加州重啟 但南加內陸兩縣的商家和個人仍小心翼翼

安大略購物中心顧客須知。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣15日緊隨加州全面重啟步調，進入全面恢復正常模式。其實若顏色疫情 制度仍在，兩縣疫情15日才進入黃色級，但因死亡人數近萬，令當地民眾對疫情仍心有餘悸。在安大略購物中心、維多利亞花園步行街，雖然商家要求完全接種疫苗 者戴口罩 可以選擇自願，但多數人還是戴口罩。

視頻來源：記者啟鉻

有華人表示，即使完全接種疫苗，但在人多的地方，還是要戴口罩，尤其是擔心恐有變種病毒傳播。

15日是加州全面重啟第一天，雖然河濱縣、聖伯納汀諾縣按照當地情況，縣府可以實施較嚴格避疫措施。但官員們表示，尚沒有這樣做的計畫。不過部分業者還是堅持謹慎態度，內陸24 Hour Fitness首席運營官桑弗特表示，如果說，現在開始已經恢復正常了為時過早，還不如說，我們正在前往正常生活的路上。

內陸最大購物中心安大略暢貨中心（Ontario Mills Mall），以及維多利亞花園步行街，由於當天不是周末，顧客不多，且絕大多數顧客仍戴口罩。購物中心要求是，完全接種疫苗者，可以不戴口罩，否則將佩戴口罩。同時提醒如有發燒咳嗽噴嚏症狀，請待在家中，同時部分商家仍保持限制顧客人數。

一位華人中年顧客表示，到購物中心購物，對周邊人是否完全接種疫苗並不知情，而且在室內，為了保險起見，一定要戴口罩。也有白人顧客沒有戴口罩，並表示不會擔心疫情。有華人說，他周邊友人都互相提醒，現在疫情雖大緩解，但由於各種變種病毒出現，令疫情前景並不樂觀，還是謹慎小心為好，不可大意！

奇諾岡市99大華超市所在廣場一家中餐館員工表示，按照規定堂吃可以不再限制客容量，但為了謹慎起見，餐館還是按照一半容量提供服務，而且提醒顧客保持社交距離，工作人員全程戴口罩，避疫消毒措施一樣不可少。尤其華人特別小心，不像其他族裔，接種疫苗後，感覺就無敵了！

庫卡蒙加牧場市白人居民特維絲表示，她與先生到維多利亞花園步行街購物，沒有戴口罩，因為夫婦都完全接種疫苗，生活已經開始恢復正常。但因為加州範圍內尚未達到社區免疫，還是要小心。芳塔那市居民羅絲表示，她已完全接種疫苗，但她11歲的女兒還沒有打，所以外出仍需戴口罩。

也有顧客表示，疫情以來外出都是戴口罩，現在雖說完全接種疫苗，可以自願選擇，但因已習慣外出戴口罩，且為了保險起見，還是保持習慣。

也有華人表示，雖然部分餐廳仍要求顧客就餐時保持社交距離，但有的餐廳由於顧客較多，顧客就餐時距離很近，不免令人擔心。認為無論怎樣，小心總比不小心要好一些。