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疫苗接種率達70% 紐約全面解封

15日加州全面重啟 民眾該不該戴口罩 華裔醫師這麼建議

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔醫師建議，在人多的場合一定要佩戴口罩。（記者啟鉻／攝影）
華裔醫師建議，在人多的場合一定要佩戴口罩。（記者啟鉻／攝影）

加州6月15日（周二）全面重啟，對是否戴口罩規定更寬鬆，完全接種疫苗者，可以在大多數場合不戴口罩。不過華人似仍謹慎，認為當天以後若前往只要人稍為多一點的場合，還是要戴口罩保護自己，防止意外。

內陸資深華裔醫師鄭從雲則表示，完全接種疫苗的人若感染病毒，或沒有任何症狀，但會傳染給未接種疫苗者，所以建議只要人多的場合就務必戴口罩。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若之前已經表示，洛縣根據加州的最新指導，6月15日取消商店、餐館和其他場所的客容量和社交距離的限制。加州政府則表示，除了人數至少5000人的特別大型人群聚會，如體育賽事和音樂會，民眾須出示疫苗卡，或活動前72小時內的新冠陰性報告之外，大部分行業的防疫要求將解除，回歸疫情前的常態。

從事物流業管理的任向東表示，他已完成疫苗接種，洛杉磯地區接種疫苗者比例不低，所以對疫情不擔心。最近他到一家超市購物，到了櫃檯付款時才察覺自己沒有戴口罩。但工作人員未說什麼。他所在的公司，因為都知道同事接種了疫苗，所以公司管理者的說法是，在辦公室可以戴口罩、也可以不戴。他在全面重啟後，傾向於不戴口罩。但他會按照加州關於口罩的規定去做。

醫師鄭從雲表示，雖然加州就全面重啟後戴口罩規定做出新修訂，但他認為，誰也不敢說完全接種疫苗者就不會感染病毒，而沒有接種疫苗者更易受病毒感染。完全接種疫苗者若感染病毒，或沒有任何症狀，但會傳染給未接種疫苗者，所以為了謹慎起見，建議在人多的場合，還是要戴口罩，避免意外感染。

資深餐飲業者丁瑞芬說，她的員工接種疫苗情況她都暸解，即已完全接種疫苗。但她認為在工作場合，員工們還是要戴口罩。15日後餐飲堂吃全面開放不再設限，就不會要求客人一定要戴口罩。但餐廳還是會保持經常消毒措施。她個人會將口罩隨身攜帶，一旦到人多的公共場合就會戴上。若到其他餐廳赴友人邀約聚餐，小範圍內會不戴口罩，但去衛生間一定會戴口罩。

普慕納谷中文學校校長李梅如表示，最近她與學校家長和部分學生，晚間到新港灘去欣賞小銀魚搶攤，現場人很多，有的人戴了口罩、有的人沒有戴。她認為，若到人多的室內環境，一定要戴口罩。室外空曠地方人較少，則不必戴口罩。至於學生返校上課，也會要求他們戴上口罩，如此有更多保護避免意外，且會更為保險，所以建議大家還是隨身必備口罩。

口罩 疫苗 加州

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