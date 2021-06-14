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南加河濱野火擴大至400英畝 當局設庇護中心收留災民

南加河濱野火擴大至400英畝 當局設庇護中心收留災民

記者啟鉻／綜合報導
南加內陸聖伯納汀諾國家森林13日突發野火。（消防局提供）
南加內陸聖伯納汀諾國家森林13日突發野火。（消防局提供）

南加內陸聖伯納汀諾國家林務局的轄區13日突發野火，自當天上午開始至14日，已經燃火至少400英畝，目前只控制住30%火勢。位於河濱縣（Riverside County）的火場近處社區居民已經接到緊急撤離令，附近74號公路交通部分關閉。救援單位在縣屬地艾德懷（Idyllwild）已經建立庇護中心，接納受災居民。有大約400名消防人員在現場滅火。

火災命名為Flats Fire。接到撤離令的火場附近社區，包括Pinyon Pines，Alpine Village的居民。消防單位稱，有兩棟住宅被大火摧毀，至少五棟房屋受損。一名消防員在撲火時受傷，送醫搶救。庇護中心設在當地一所學校，地址：26700 Highway 243 ,Idyllwild；為寵物設立庇護所在聖哈辛多市Animal Services：581 South Grand Ave.。

消防單位最初接到火警是在13日上午11時05分，位於河濱縣Santa Rosa及聖哈辛多山地國家紀念碑，平楊露營地西部，野火發生後，國家林務局、河濱縣消防局等單位消防員赴現場撲火，野火已經向東北方向蔓延，燒至74號公路。74號公路目前在371號公路位於Garner Valley和Cahuilla Way之間雙向線道已經關閉，提醒駕駛繞行。

據悉，野火發生時正值南加一個高氣壓系統經過，導致氣溫比平時高華氏15度至20度。由於濕度低植被乾燥，極易發生野火。據國家氣象台說，南加山谷、山地及沙漠植被較多地方，在午後及晚上較容易發生野火。因13日當天內陸氣溫飆到三位數，且濕度低，更易發生野火。氣象台稱，雖然導致野火威脅的天氣不是太嚴重，但預計從14日周二至周五野火發生機率大增。

南加內陸13日突發野火。（河濱消防局提供）
南加內陸13日突發野火。（河濱消防局提供）
大火現場。（聖伯納汀諾國家林務局推特）
大火現場。（聖伯納汀諾國家林務局推特）

南加 庇護

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