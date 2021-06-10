洛杉磯港因疫情網購激增 已成西半球第一大港

洛杉磯港因為疫情期間網路購買力激增，導致港口貨物數量創紀錄。（洛杉磯港口臉書）

洛杉磯港 因為疫情 期間網路購買力激增，導致港口貨物創紀錄。過去一年迄今，洛杉磯港口已成為西半球第一大港口，一年處理了1000萬個20呎標準貨櫃。

洛杉磯市市長賈西提(Eric Garcetti)表示，洛杉磯港口是洛杉磯經濟的心臟，是地區繁榮的支柱，洛杉磯是通往世界的門戶，港口達到這個非凡的里程碑反映了它作為全球供應鏈 關鍵引擎的重大作用。

港口的行政負責人Gene Seroka表示，隨著港口對供應鏈數字化的持續關注，基礎設施投資和強大的業務關係，讓洛杉磯港能再接再厲。感謝長期合作夥伴CMA CGM集團，他們分享港口對成功的願景和未來。洛杉磯港口是北美集裝箱吞吐量第一大港口，在2020年移動920萬個20呎標準貨櫃。港口在過去的九個月中有六個月創下貨運紀錄，另外三個月接近紀錄水平。港口碼頭平均每天移動15艘集裝箱船，高於疫情前每天十艘的平均水平。在2021財年底的6月30日，港口將處理超過1080萬個標準貨櫃。

選區在洛杉磯港口的15區市議員Joe Buscaino表示，這一個個集裝箱都代表著洛杉磯甚至南加州就業和經濟的繁榮，感謝每天在這裡辛勤工作的男女員工們。在疫情期間，港口每天都保持開放，且與過去四年平均每周比較，2021年近岸勞務船增加20%。