加州攻擊性武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

加州檢察長羅伯邦塔周四對聯邦法官裁決推翻加州對攻擊性武器（assault weapons）的禁令，向聯邦第九巡迴法院提出上訴。（US Today）

加州 檢察長羅伯邦塔（Rob Bonta）周四向聯邦法院的一項裁決提出上訴，該裁決推翻加州對攻擊性武器（assault weapons）的禁令，認爲加州民眾有權利擁有攻擊性武器以保護自己和家人的安全。

羅伯邦塔和州長紐森 周四在 Zuckerman舊金山總醫院和創傷中心宣布這一消息，該中心是治療槍擊 受害者的領先機構。上訴旨在推翻聯邦法官貝尼特斯（Roger Benitez）上周五的裁決；貝尼特斯表示，加州長達30年的攻擊性武器禁令違憲，侵犯了加州槍枝擁有者的權利，對減少大規模槍擊事件沒有影響。

紐森則表示，加州幾十年來禁止攻擊性武器，挽救了不少生命。目前聯邦法官頒佈了禁止執行該法律關鍵條款的永久禁令，但將命令擱置30 天，允許州政府上訴。

羅伯邦塔說他周四向舊金山第九巡迴上訴法院提交文件，要求將中止期限延長至案件裁決。他表示，禁止攻擊性武器不會結束所有槍枝暴力，但這是加州保護加州人安全，同時尊重選擇擁有槍枝的守法居民的權利的一項重要工具。

聯邦法官貝尼特斯上周五的裁決是對2019年聖地亞哥三名槍枝所有者，和倡導組織（包括槍枝政策聯盟、加州槍枝權利基金會和第二修正案基金會）提起的訴訟的回應。

這位法官曾對加州其他槍枝法律作出裁決，他說美國憲法第二修正案要求保護人們攜帶武器的權利。他寫道，第二修正案「將守法、負責任的公民使用武器保衛壁爐和家園的權利，置於所有其他利益之上。」

貝尼特斯還反駁加州官員關於攻擊性武器禁令減少了槍枝暴力的論點。他說，大規模槍擊事件的數量與禁令之前大致相同。「攻擊性武器禁令沒有任何效果，」貝尼特斯在他長達 94 頁的裁決中寫道，加州多年來的實驗被證明是失敗的。

但加州官員表示，有證據表明禁止使用攻擊性武器對防止槍枝相關的死亡有幫助。