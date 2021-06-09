加州打疫苗抽大獎 當局籲謹防詐騙 因已有人假冒官員

上週加州州長紐森宣布前15名彩券中獎者，每人獲得5萬元。（美聯社）

加州 官員日前警告，公眾要注意與該州價值1.165億元的新冠疫苗 獎勵彩券有關的騙局。

上週加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布了前15名彩券中獎者，每人獲得5萬元。為保護中獎者隱私，官方只透露了他們的居住地，而沒有透露姓名，並表示加州公共衛生局（CDPH）將聯繫獲獎者。

目前加州衛生局已經發出警告，一些民眾收到了冒充州官員的詐騙 電話、電子郵件、短信和社交媒體信息。

州官員表示，獲勝者包括來自洛杉磯縣的三人和一名來自橙縣的人，CDPH官員將通過官方的「加州CDPH」來電、短信、CDPH電子郵件，或由CDPH工作人員親自通知獲勝者。同時，CDPH將通過電子郵件向獲獎者發送一份正式的州政府表格，然後州主計長辦公室會將支票郵寄給獲獎者。

官員們表示，不會要求獲獎者提供他們的銀行信息或支付任何費用，來驗證他們是否有資格獲得現金獎勵。民眾如果收到與疫苗獎勵有關的任何詐騙信息，可發電郵至[email protected]，或撥打獎勵熱線電話1-833-993-3873，舉報相關詐騙行為。

設立彩券獎勵是為了激勵居民，在加州6月15日重新開放之前接種疫苗。任何年齡在12歲及以上且至少接種過一次新冠疫苗的加州居民，無論移民身份如何，都將自動參與贏取現金獎勵。

下一批獲得5萬元獎金的15名獲獎者將於本週五公佈。 6月15 日，將抽取十名已接種疫苗的加州人，每人可獲150萬元。據州官員的說法，如果州政府在第一次嘗試聯繫後96小時內無法聯繫到獲勝者，或者獲勝者拒絕獎金，獎金將轉給其他人 。