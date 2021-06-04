鳳凰城台商會長張聖儀當選北美台商總會長

鳳凰城台美商會會長、大發地產投資公司負責人張聖儀當選台灣總商會總會長。（張聖儀提供）

北美洲台灣 商會聯合總會第34屆總會長改選結果4日公告，鳳凰城台美商會會長、大發地產投資公司負責人張聖儀以92.7%贊成票當選，並創下34年來歷史新高，成為有史以來北美洲台灣商會聯合總會最年輕的和第二位女性總會長。

張聖儀表示，感謝大家疼惜高雄兒女，一路相伴一全力相挺，今天才能高票當選北美洲台灣商會聯合總會第34屆總會長，心中萬分感激。您神聖的一票使鳳凰城團隊有了為您服務的機會。她將帶領鳳凰城團隊全力以赴，絕對不辜負大家的提攜與厚愛。

北美洲台灣商會聯合總會第34屆總會長改選，張聖儀（Michelle Chen)有意角逐，5月初踏上「請益之旅」到全美各地商會拜票，造訪25個分會，誠意和認真獲得各地台商理監事肯定，為成功競選總會會長職位加分，順利贏得勝選。

張聖儀以「承先啟後，贏向未來」為主軸，提出四大參選政見，分別為承先優良傳統、啓後新血傳承、贏向商機媒合、及未來再創高峰。張聖儀充分利用台積電 至亞利桑那州設廠的契機，看準當地有著百工百業的就業需求情勢，計劃協助台商促進商機，連結台灣與當地半導體產業。

張聖儀活躍於鳳凰城社區，在當地有緊密人脈。為拓展台灣國民外交，提升台灣能見度，她希望引領台商積極深入主流，預計明年將擴大舉辦國會山莊扣門之旅，並促請各地商會會長，積極邀請各州國會議員，加入台灣國會山莊聯盟(Taiwan Caucus)，關注熱門議題，例如：台灣加入WHA、送疫苗到台灣等議題。

對於總會內部，張聖儀表示，將堅守保留商會的優良傳統，在鼓勵傳承的同時也積極輸入新血，亦推行會務數位化，加強各地區商會活動的連結。

張聖儀畢業於台灣輔仁大學，在亞利桑那州大學完成MBA會計學業，白手起家創業迄今已有20餘年，在鳳凰城落地生根已28年。自2016年起擔任北美洲台灣商會聯合總會副總會長迄今，熟練總會會務，出錢出力，積極服務僑社培育青商，多年也不忘深耕主流，與亞利桑那州國會議員、各級政府、主流政商界有緊密合作及聯繫。

北美洲台灣商會聯合總會成立於1987年，在美國 及加拿大共有39個分會，其宗旨為促進會員與北美洲工商業界之間的經貿交流，聯繫會員，提升形象，加強與台灣經貿往來等。