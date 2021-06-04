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亞裔青少年接種疫苗比例最高

記者楊青／綜合報導
亞裔青少年接種疫苗比例最高。（洛杉磯公衛局提供）
亞裔青少年接種疫苗比例最高。（洛杉磯公衛局提供）

洛杉磯縣正在關閉越來越多的大型疫苗接種站，轉爲小型便民接種服務，方便資訊缺乏和交通不便的民眾接種疫苗，進一步提高全民疫苗接種率。洛杉磯縣公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer)表示，最近南加州疫苗接種推廣遇到瓶頸，速度放緩，意味著可能要拖到今年8月，才能實現80%的民眾接種疫苗的目標。

洛縣公衛局計劃從下周一開始至未來數周内，關閉四個大型的疫苗注射站，同時在社區設立小型的便民注射站，以便想要打疫苗的民眾不用很費周章就可以打疫苗。將關閉的大型疫苗站包括北嶺州大（Cal State Northridge），已在該站打第一針的民眾，第二針可前往新開的安錫諾體育場Balboa Sports Complex，Encino）、 Forum Inglewood、Pomona Fairplex和唐尼洛縣教育辦公室。

將從6月15日開始運行的小型便民注射站，將包括Ted Watkins Memorial Park, 1335 E. 103rd St., Los Angeles；Commerce Senior Citizens Center, 2555 Commerce Way；Norwalk Arts & Sports Complex, 13000 Clarkdale Ave。三個地方的開放時間均爲上午11時至下午6時，星期四至星期六。

根據洛縣公衛局統計，目前在青少年中推廣施打疫苗的主要瓶頸在拉丁裔和非洲裔。到目前爲止，洛縣16至17歲的非裔青少年只有21%接種了疫苗，同齡拉丁裔的注射率為32%，這兩項數字遠遠低於白人的51%和亞裔的67%。

在18至29歲群的非裔中，只有24%的人注射疫苗，拉丁裔37%，同樣比白人的54%和亞裔的70%差很遠。

疫苗 洛縣 亞裔

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