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南加橙縣爾灣亞裔男子多次破壞車子 被重罪起訴

記者謝雨珊／綜合報導
一名35歲亞裔男子Shallom Han（音譯：韓沙龍）在爾灣及新港灘（Newport Beach) 一帶蓄意破壞車輛，遭檢方以多項重罪起訴。（截圖KTLA5)
一名35歲亞裔男子Shallom Han（音譯：韓沙龍）在爾灣及新港灘（Newport Beach) 一帶蓄意破壞車輛，遭檢方以多項重罪起訴。（截圖KTLA5)

爾灣市（Irvine) 一名35歲亞裔男子韓少龍（Shallom Han，譯音），因在爾灣（Irvine）及新港灘（Newport Beach) 一帶蓄意破壞車輛，2日被檢方以多達14次蓄意破壞的重罪起訴。韓少龍日前在聖塔安娜（Santa Ana）法院不認罪，該案將於6月15日在新港灘Harbor Justice法院開庭。

根據監獄紀錄，韓少龍於5月23日被補，保釋後又在25日被捕。爾灣警佐Karie Davies稱，警局5月20日接到報案，抵達一處叫Park Plaza的停車場，發現多輛轎車都被破壞。其中一輛特斯拉（Tesla）捕捉到嫌犯在作案的過程，畫面顯示嫌犯用尖銳物品刮掉車漆。該處附近有多輛轎車也分別在5月19日及21日遭破壞。

在Alton街2777號街區的一棟公寓，連續兩天（5月21及22日）有七輛轎車遭同樣手法刮壞。小區附近的監視錄影器捕捉到嫌犯出入小區停車庫的畫面。警方發現這名嫌犯與其他多件案件的嫌犯為同一人。警方在事發後公布該錄影畫面，不久後接到民眾報案，刑警於23日在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）抓到韓少龍。根據警方初步估計，被韓少龍破壞的多輛車輛總額大約有5萬元。

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