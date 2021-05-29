亞州錢德勒大華超市開張 為華人帶來家鄉好味道

亞利桑納州錢德勒市首家大華超市開張，商品琳琅滿目，大批消費者湧入。（本報記者／攝影）

全美最大的華資超市集團99大華超市挺進美西內地，亞利桑納州 錢德勒市（Chandler, AZ）首家分店29日盛大開張，吸引了眾多華洋消費者。大華超市以亞洲特色的蔬果，滿足了當地快速成長的華人 和亞裔 群體對於家鄉味道的需求，並且豐富了該市各族裔消費者的餐桌，為他們的菜籃子提供了更加多樣化的選擇。

亞利桑納州錢德勒市大華超市29日上午隆重新張儀式，錢德勒市多位民選官員、商會主席以及工商界代表前往祝賀剪綵，新張誌喜。隨後，大批民眾蜂擁而入，挑選他們合意的蔬菜、水果、米麵、糕點，現場氣氛熱鬧，秩序井然。商家還特點準備了各種禮物和優惠，更是給大家帶來不少驚喜。

有些華人顧客表示，近期聽聞媒體報導，加州的大華超市集團要來本地新開分店，十分期待。29日正好是長周末，在這裡可以買到家鄉口味的美食，真有口福。

大華總公司美西總部市場部主管表示，錢德勒市成為大華超市集團在亞利桑納州開店的首選之地，因為該城市近年來華人和亞裔人口成長快速。華人走到哪裡，大華就開到哪裡，使他們的移民生活有賓至如歸的感覺。

錢德勒大華分店總面積4萬4085平方尺，販售來自世界各地超過1萬5000件商品。店內雜貨部深具亞洲特色，從特色小吃，到正宗醬料，到方便冷凍產品，應有盡有；生鮮部提供優質多樣的新鮮蔬菜和水果，產地來自本地與全球，價格親民；肉類則來自美國農業部檢查篩選的優質肉類和家禽；海鮮部通常有超過400種游水海鮮和冷凍海鮮，同時提供現場清潔、油炸與蒸煮處理免費服務；還有麵包和熟食部，隨買隨吃，經濟實惠。

此外，超市內的「Eat Up!」美食區還聯合 Nine Wings、Veggie Village、 Jin Tofu Village等三家知名餐飲品牌，為顧客提供雞肉和麵食、素食、韓國美食與豆腐湯等更多選擇。

錢德勒位於鳳凰城西南，兩城車程30分鐘左右，人口25萬2000，其中73.3%為白人居民，拉丁裔21.9%，亞裔8.2%。近年不少加州居民遷移亞利桑納，作爲亞利桑納十大城市之一的錢德勒市成爲首選之地，對亞裔超市的需求也日漸明顯。