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南加華人城市槍擊案 一男子上門找人 女子開門被射數槍

記者丁曙／綜合報導
阿罕布拉市一住宅門前17日晚發生槍案，一名女子中彈倒地。（ ABC7電視截圖）
阿罕布拉市一住宅門前17日晚發生槍案，一名女子中彈倒地。（ ABC7電視截圖）

洛杉磯縣華人密集社區阿罕布拉市（Alhambra）17日晚發生一起槍擊事件，一名男子來到一戶住所前門叫喊一名女子姓名。當女子出來時，該男子向她連射數槍後徒步逃脫。據悉兇嫌是西裔男性，年齡在20至30歲之間，目前沒有任何人被逮捕。

據阿罕布拉警察局（Alhambra PD）18日消息，17日晚9時48分，警局調度員接到來自南貝尼投大道（South Benito Avenue）1600街區的911電話，報警者說，一個不知名的男子敲打此地一戶住所前門，叫喚一個女子的姓名；當一名女子出來應門時，該男子向她開槍射擊幾次。

然後，男嫌徒步逃脫，沒有被捕。據稱，他是一名西裔男性，年齡在20至30歲之間，身高6呎3吋，身材壯碩，穿著黑色毛衣和藍色牛仔褲，持有半自動手槍。

阿罕布拉警局稱，槍擊案發生後，警察迅速趕到現場，並在該住所前門附近的地面上找到受害者，她是一名30歲女性，也是該住宅居民。阿罕布拉消防員將她抬上救護車，送到附近醫院治療，目前受害女子傷勢嚴重但情況穩定。

目前，阿罕布拉警察局探員仍在進一步調查，暫時沒有公布受害者姓名及個人信息。任何人了解相關線索，請致電626-570-5151與阿罕布拉警察局聯繫。

阿罕布拉警察詢問槍案現場附近的青少年。（ ABC7電視截圖）
阿罕布拉警察詢問槍案現場附近的青少年。（ ABC7電視截圖）
阿罕布拉市中槍女子被消防員抬上救護車送醫。（ ABC7電視截圖）
阿罕布拉市中槍女子被消防員抬上救護車送醫。（ ABC7電視截圖）

阿罕布拉 警察 槍擊

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