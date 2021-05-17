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南加內陸集合公寓看漲 兩棟舊集合公寓4100萬元售出

聖伯納汀諾訊
內陸科爾登市兩棟公寓近日售出4100萬元。（投資公司提供）
內陸科爾登市兩棟公寓近日售出4100萬元。（投資公司提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）科爾登市（Colton）兩棟集合公寓共214個單位近日售出，價格4100萬元，買家是來自聖地牙哥的一家投資公司。

這家投資公司Tower 16 Capital Partners創辦人之一Mike Farley表示，集合公寓住宅在內陸地區地產市場持續走強，在新建公寓數量有限的情況下，相信對集合公寓需求會在未來幾年持續增長。而且今後幾年公寓租金也會持續升高。

這家投資公司買下科爾登市總計214個單位的兩棟公寓，其中「The 1333 Canyon Apartments」的104個單位，是1986年建成；「Reche Ridge」公寓的110個單位，是1985年建成。

該公司表示，未來會在內陸帝國投資超過2000個單位公寓。

位於Reche Canyon街1333號的公寓「The 1333 Canyon Apartments」，擁有俱樂部、健身館和泳池；在Cahuilla街2270號的「Reche Ridge」公寓，有遮蔽式停車場、俱樂部及健身中心等設施。投資公司表示，將再支出400萬元用於升級兩棟集合公寓的舊有設施。

投資 健身 租金

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