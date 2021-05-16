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洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

記者李雪／綜合報導
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

消防人員在洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades，與熊熊烈火戰鬥，目前山火面積達1325畝，疏散令已影響約千人。洛縣警局正在尋找一名縱火嫌犯。

Pacific Palisades位於聖塔蒙尼卡以北，據洛縣消防局，到16日中午12時51分為止，山火控制量為零。大約下午2時，當局發出針對以下區域的疏散警告：Chastain Parkway W的1500街區至Chastain Parkway以北的所有房屋，一直到Calle Del Cielo（東部邊界）。據消防局的說法，警告區域包括Calle De Sarah，Calle Bellevista以及Calle Del Cielo / Ave Ashley以西山區的所有房屋。

消防局敦促該地區的所有居民根據不斷發展的火災情況，為可能的疏散做準備。收好貴重物品、藥品等並裝入車內，以便被要求疏散時可隨時準備好。

雖然當日天氣涼爽潮濕，讓火勢比較平靜。但據消防局說法，由於該地區的植被非常乾燥且已未燃燒超過50年，因此預計情況會有變化。預計下午將出現陸上風，可能將火勢推向西北方向。

據洛杉磯消防局發言人Nicholas Prange，大火於14日晚上10點左右，在Michael Lane和Palisades Court附近的一個偏遠地區點燃。洛縣警局繼續尋找涉嫌放火的人。

Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛縣 山火 洛杉磯

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