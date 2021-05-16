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5月是天主教聖母月 南加華人首次推出「中華聖母」像

橙縣報導
華人團首次推出「中華聖母」像參與活動。（橙縣華人天主教聯誼會提供）
華人團首次推出「中華聖母」像參與活動。（橙縣華人天主教聯誼會提供）

每年5月被天主教教會定為聖母月，紀念及敬拜耶穌的母親；天主教橙縣主教座堂5 月 14 日下午5時起，舉辦一項由各族裔參與盛大的聖母加冕及遊行活動。華人團首次推出「中華聖母」像，此像中聖母扶抱著耶穌，頭頂皇冠，身著典麗色彩的中式衣服，十分引人注目。

其他族裔的教友們爭相與中華聖母合影。遊行後各聖母像推進美麗的大教堂，大衆參與了加冕感恩彌撒，得到喜樂的心靈饗宴，並祈求聖母保佑世人的平靜與健康。在美國教會的各族裔都有自己的聖母像。所以各團體把自己的聖母像用許多漂亮的鮮花佈置圍繞，一起來慶祝聖母月，使得這項活動變得格外的多姿多采。

「中華聖母」是1900庚子拳亂時，在河北省東莒鄉的一座天主教堂內教友們在拳民攻擊時祈禱而顯現，使近萬難民在拳民的攻擊中髪毫未損。事後教堂的法籍神父請一位畫家畫出了一幅聖母與小耶穌在一起的油畫，來紀念這件奇蹟。這件聖母顯現的事蹟及這幅油畫分別經中國主教團（1924）及教宗比約11世（1928）的降福及公告，而使華人從此有了「中華聖母」(Our Lady of China)。

華人團首次推出「中華聖母」像參與活動。（橙縣華人天主教聯誼會提供）
華人團首次推出「中華聖母」像參與活動。（橙縣華人天主教聯誼會提供）

遊行 華人 美國

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