樂不起來 女子中2600萬樂透但彩券被洗衣機毀了

中獎者若不幸遺失彩券，必須提供照片等持有彩券的相關證據方可領取獎金。（unsplash)

一名神秘女子約6個月前，在南加州 諾沃克（Norwalk）的一間Arco加油站 買SuperLotto Plus樂透彩券，幸運中獎。沒想到這張彩券意外被洗衣機給毀了，女子提不出有力證據，2600萬元樂透彩券就這樣飛了。

加州樂透局官員表示，中獎者若不幸遺失彩券，必須交出照片等持有彩券的相關證據，方可領取獎金。若獎金無人領取，該筆一次性領取的1970萬元將捐至加州公立學校。

根據外媒報導指出，這名中獎女子日前曾向購票的Arco加油站，索取攝影 錄像，作為購得樂透的證據。不過，加州樂透局仍不買帳，認為光憑攝影錄像無法判別這名女子是否中獎。據悉，這名女子是在去年11月14日中獎，中獎號碼為 23, 36, 12, 31, 13, 特別號10。

為避免未來有類似情況發生，樂透局官員鼓勵購買彩券者，最好多次在購票處確認當天彩券是否中獎。幸運中獎者必須在加州2萬3000個樂透銷售處的任何一處，以及樂透區域辦公室，填寫加州樂透領取表格。樂透局強調，沒人領取的中獎金額都將充公於公共教育。截至5月14日止，加州的公立學校已收穫超過10億元的樂透獎金。