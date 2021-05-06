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集合 周末這樣玩╱滑雪勝地太浩湖 風景也秀麗

記者王若然／太浩湖報導
Lake Tahoe Emerald Bay。（記者王若然／攝影）
Lake Tahoe Emerald Bay。（記者王若然／攝影）

在北加州約6200呎的高山上，孕育著北美最大的高山湖-太浩湖（Lake Tahoe）。這裡風景秀麗，一年四季有不同的活動項目讓遊客深入大山森林或下潛湖泊，探索自然的美麗與奧秘。就算什麼也不做，漫步太浩湖岸，也能讓人被大自然鬼斧神工造就的美景折服。就像大文豪馬克吐溫所寫，「這該是世界上最美的景色了！」

太浩湖一年當中有不同的娛樂項目。冬天這裡最著名的當屬滑雪勝地，圍繞太浩湖的南北，分別有幾大雪山。其中位於南太浩湖的Heavenly滑雪勝地正如其名，山中美景「只應天上有」，人們仿佛真的來到天堂。遠處碧藍的湖水與白色雪山交相呼應，再加上身處白雪皚皚的山頭，身邊還有雲霧環繞，仿佛來到仙境。即使不滑雪，也可以在Gondola購買Heavenly山的纜車票，乘坐纜車行駛2.4哩到達觀景台，太浩湖美景盡收眼底。

太浩湖周邊的滑雪勝地還包括Kirkwood， Sierra-at-Tahoe等，這些雪山都設有新手區和滑雪課程，方便初學者快速入門，雪山每年開放時期不一。

喜歡徒步的民眾一定要去太浩湖，這裡有數不盡的健行路徑，能滿足各種程度體力健行者的需求。老少皆宜的路線包括Van Sickle Bi-State Park，這裡有不同程度的健行路徑，很多並都位於內華達州和加州交界上，有分界線標誌讓遊客拍照留念。其中一條路徑行走20分鐘就可以看到絕美的湖泊景色，還有冰河時期留下的巨型大石。行走45分鐘還可以看到瀑布。

另一條有名的健行路徑為Mt Tallac，登山山頂可以看到一覽無遺的湖泊景色，但是需要一天時間上下山。另外官方推薦兩條路徑，包括Round Lake via Big Meadow以及Lam Watah Nature Trail。

夏天太浩湖有很多水上項目，可以游泳，滑皮艇和船，潛水。太浩湖是美國第二深的湖泊，再加上它巨大的面積，是潛水愛好者的聖地。在太浩湖清澈的水下，可以探索顯見的淡水生物，地質結構和人文古跡。太浩湖還可以租遊艇和船，讓你深入湖中心，探索未見的美景。

在太浩湖，還可以打高爾夫，騎山車、釣魚等戶外運動，因為與內華達州交界，在這裡還設有賭場。太浩湖周邊旅遊設施發達，住宿選擇很多，既有高聳的酒店，也有林中小木屋。便利店、超市、餐廳一應俱全，如都市中一樣發達。

太浩湖地處加州和內華達州交界，因其位置更靠近北加州，故成為不少北加居民旅遊的首選。南加州居民可以選擇自駕遊或乘飛機。開車從南加州出發，開車七至八小時可以到達。因路過優勝美地，猛獁象山（Mammoth Mountain）等景點，也可以選擇一路上走走停停，順便多逛幾個景點。如果嫌開車太遠，可以從LAX出發乘坐飛機，約一個半小時到達太浩湖機場，非常節約時間。

太浩湖地址：3411 Lake Tahoe Blvd， South Lake Tahoe，CA96150-7919

電話：775-588-2412

網址：https://tahoesouth.com/

開放時間：全年開放，特殊情況除外。

Heavenly山上銀裝素裹。（記者王若然／攝影）
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本報帶領讀者「周末這樣玩」。
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太浩湖清澈的湖水。（記者王若然／攝影）
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