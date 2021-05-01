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加州民主黨年會開幕 為紐森保駕護航反罷免

記者丁曙／綜合報導
州長紐森將在加州民主黨年會演說，為反擊罷免選舉邁出關鍵一步。 (AP 檔案照)
州長紐森將在加州民主黨年會演說，為反擊罷免選舉邁出關鍵一步。 (AP 檔案照)

2021年加州民主黨大會4月29日至5月2日在線上召開，州長紐森（Gavin Newsom）1日向成千上萬的黨代表致辭，為反擊罷免行動邁出了關鍵一步，他將在民主黨的保駕護航之下保住州長寶座。

加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）說，組織起來反對和擊敗共和黨人企圖罷免州長紐森的企圖，將是今年黨代會的重要組成部分。此外，大會將繼續關注和支援加州擺脫疫情大流行，包括為數百萬人接種疫苗，重新開放學校和振興小型企業。

加州州務卿本周宣布，州長罷免選舉已經收集到足夠的簽名，預期秋季投票。屆時加州選民們將有機會決定，紐森是否應該提前結束他的第一個任期。然而，民主黨大會的代表們都是該黨最忠實的支持者，他們可以敲門、打電話，或在集會上為民主黨候選人造勢。

加州民主黨年度代表大會傳統上是一個討論政策、認可候選人和動員黨員的論壇，由於今年加州沒有其他大型選舉，因此，秋季舉行的州長罷免選舉將是加州和全美最引人注目的政治選舉活動之一。

加州副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）說：「州長發表演講，提醒所有人為什麼支持他繼續擔任州長，為什麼他曾經以壓倒性多數獲勝。」共和黨人試圖將州長拉下馬，但是，民主黨要提供組織支持，最終挫敗罷免陰謀。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將在加州黨代會演講，對於民主黨人來說是一個激動人心的時刻。加州民主黨人幫助她，一路從加州舊金山市檢察長到加州總檢察長，再到加州聯邦參議員，最後被拜登（Joe Biden）膺選為副總統。

加州民主黨人致力於幫助每個人從COVID-19危機中恢復過來，將優先考慮每個人的健康和安全，為處於困境中的人們提供直接的救濟，幫助小型企業，擴大獲得疫苗接種的公平渠道，保護處於失去家園的風險，並使加州人重返工作崗位。

今年，加州民主黨大會同時著重強調所有加州人的力量，黨的領導人討論翻轉聯邦參議院和維持眾議院多數席位要開展的基礎工作，以及民主黨人全力推動復甦之路以及守護加州民主黨的價值觀。

加州州長紐森在今年加州民主黨年會上演說，動員全黨擊退罷免。 (視頻截圖)
加州州長紐森在今年加州民主黨年會上演說，動員全黨擊退罷免。 (視頻截圖)

加州 民主黨 紐森

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