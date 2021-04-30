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跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

40年前强奸加州八旬老婦 新墨西哥州64歲男子被捕

記者楊青／綜合報導
時年79歲的安納罕婦女哈根科德（左）在自家中遭到性侵和殺害40多年後，新墨西哥州現年64歲的勒佩雷（右）本周被捕，並將引渡回加州審判。（KTLA）
時年79歲的安納罕婦女哈根科德（左）在自家中遭到性侵和殺害40多年後，新墨西哥州現年64歲的勒佩雷（右）本周被捕，並將引渡回加州審判。（KTLA）

時年79歲的安納罕婦女哈根科德(Viola Hagenkord)在自家遭到性侵和殺害40多年後，新墨西哥州現年64歲的勒佩雷（Andre William Lepere）本周被捕，並將引渡回加州審判。

1980年2月18日，鄰居發現哈根科德（Viola Hagenkord）死在安納罕溫斯頓路（Winston Road）2500號街區自己的公寓裡。安納罕警局表示，當時公寓大樓的鄰居們對哈根科德非常熟悉，經常往來，但那時連續兩天沒有人見到她，大家心生奇怪，到她的公寓一看，才發現這位婦女已沒有生息。

据當時前往現場的警員表示，他們在收集到不少有價值的證據，但幾十年來一直找不到凶手。隨著時間愈久，警局人士變換，本案也逐漸成爲冷案。雖然多年來不同的偵探一直在調查此案，試圖找到新的證據綫索，但案子的死結始終沒能打開。

直到2020年9月，在聯邦調查局特別工作組的幫助下，安納罕警方通過遺傳家譜找到與犯罪現場收集的證據相匹配的DNA的蛛絲馬跡順藤摸瓜，終於找到住在新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）的64歲勒佩雷。

本周三，新墨西哥警方逮捕了Andre William Lepere。根據時間推算，Lepere涉案時只有24歲左右。目前Lepere仍關押在新墨西哥州，等待引渡回加州受審。與此同時，橙縣地檢署對Lepere提出了謀殺指控。

聯邦調查局是怎樣通過DNA發現Lepere的？警方暫時沒有透露細節。

新墨西哥州 加州 DNA

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