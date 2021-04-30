1元健保、 餐飲復興基金如何申請 林大衛今開講

林大衛保險將於4月30日（周五）上午10時，在YouTube-U視頻頻道舉辦免費線上講座。

林大衛保險 將於4月30日（周五）上午10時，在YouTube-U視頻頻道舉辦免費線上講座，主題是：2021起居，作息，不可忽視的保險常識（第二集）。將從健康、汽車 、房屋、商業及理財等方面，逐一進行分析。

健康保險方面，對於加州 全保（Covered CA）， 符合條件者個人健康保險每月只需支付1元 。美國救助計劃中的餐飲復興基金(Restaurant Revitalization Fund) ，聯邦小企業管理署將提供286億餐飲業復興基金，也將於加州時間5月3日早上9點開放申請，申請條件、申請對象、細節及計算金額等內容，請參見視頻內容。

在汽車保險方面，林大衛將教大家如何降低保費，家中有年轻人16-21岁初驾者，應如何購買保險。疫情趨緩，工作生活恢復正常，超速罰單數量也呈上升趨勢； 如何解決罰單問題，林大衛將有實例分享。

房屋保險方面，內容涵蓋房东要做哪些動作來保護資產、出租屋要如何做信用調查，如何防範租屋被房客用於種大麻，房屋遭房客破壞的理赔等。

商業保險方面，疫情緩解後, 控告增加, 雇主因侵权Copy Right Infringement 而被告，如何購買商業保險來保護企業及資產等。

理財方面，教大家如何通過Custodial Roth IRA達到省稅的目的等。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、 商業、勞工保險及個人團體健康保險。

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