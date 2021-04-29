非裔弗洛伊德案重現？南加橙縣安那罕市府判賠230萬元

洛縣法院審理愛辛格案。（本報記者╱攝影）

南加橙縣聖塔安那法院一個陪審團29日裁定，安那罕市（Anaheim）警察 針對三年前與一名35歲的過路客的爭鬥導致過路客的死，安那罕市府必須賠償其父母近230萬元。此前，這名過路客父母的代表律師要求安那罕市府賠償3000萬元。該案在法庭審理時，原告律師將其比喻為非裔 弗洛伊德案重現。

陪審團花了五天半的閉門研議達成裁決，陪審團認為警方需要替過路客愛辛格（Christopher Eisinger）的死負擔78％的責任，其餘部分要由愛辛格自己負擔。

該案發生於2018年3月2日午夜過後，愛辛格當時與安那罕警察發生糾纏，並在八天後死亡。愛辛格的母親是非裔，父親是白人。代表父親的律師杜賓（Eric Dubin）指出，警察在案發時無視愛辛格抱怨喘不過氣來，他並在審訊時將此案與喬治·弗洛伊德（George Floyd）的死作成比較。非裔弗洛伊德死在明尼蘇達州警察的手中。

杜賓說，在視頻中可以聽到愛辛格說「我無法呼吸，我病得很重，病得很重」，但警察卻無視他的求助，令人作嘔。當愛辛格失去知覺時，他的聲音「逐漸減弱」。杜賓告訴陪審團，這表明有人需要立即醫療關心，這表示警察有過失，並說警察不當地把他坐了起來，這導致「位置性窒息」。

杜賓說，他們也沒有進行心肺復甦術，警察只是更有興趣在現場找到甲基苯丙胺管子（methamphetamine pipe）。他相信警察當時只是想著：他會死的，但是，我能把我得到的甲基苯丙胺管子放進去報告！

據悉，對愛辛格進行屍檢、代表被告的病理學家得出的結論是，愛辛格有一個心臟擴大，並遭受70％至75％的動脈阻塞。愛辛格的死亡原因是心臟病 引起的心臟驟停及濫用甲基苯丙胺的影響。

但杜賓說，不是藥物引起愛辛格死亡，因為他系統中的甲基苯丙胺水平是「無毒的」。杜賓還指出，警局在新聞發布會上宣稱，愛辛格在面對警方時身上有一根金屬煙斗，但事實證明這是一條粉色和綠松石色的「派對彈出器」，可散出五彩紙屑。

不過杜賓提到，愛辛格一度的確與吸毒成癮鬥爭，但隨著他父母堅持要他進行康復，似乎扭轉了局面。

該案愛辛格的母親另外聘請律師代表，愛辛格的母親說她的兒子有精神方面的議題，但他的死去是因為他在錯誤的時間在錯誤的地方。

代表愛辛格母親的律師安妮·黛拉·唐娜（Anne Della Donna）在辯護時說，警察把膝蓋和體重壓在愛辛格身上，殺死了他。 她說，愛辛格的臉上五個地方骨折。

代表安那罕市的律師史蒂芬·羅漢斯（Steven Rothans）在結辯陳詞時，要求陪審員

考慮愛辛格的心臟病和使用甲基苯丙胺，是否「在他的過世扮演角色」。他還問道，愛辛格在和警方纏鬥時他的體力，全身出力及激動的情緒，對他的死亡是否也扮演角色？ 愛辛格當時是否再三抵抗和反抗警員試圖銬住和束縛他，這類行為對他的死亡

有無扮演重要角色？