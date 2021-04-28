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南加夫婦涉仇恨犯罪 被控攻擊餐館和客人

記者楊青／綜合報導
洛杉磯市。（官網下載）
洛杉磯市。（官網下載）

亞美尼亞和土耳其一個世紀之前的種族衝突繼續蔓延南加州，不過在美國法律下，「復仇行動」將以仇恨犯罪繩之以法。聯邦大陪審團周二對涉嫌去年11月前往洛杉磯比佛利山一家土耳其餐館鬧事，和攻擊商家及客人的一對亞美尼亞裔夫婦，提出「共謀」及「種族仇恨犯罪」等多項控罪，如果控罪成立，兩人最高分別可判十年監禁。

聯邦檢察官辦公室在聲明中表示，執法部門週二早晨逮捕了格蘭岱23歲女子Harutyun Harry Chalikyan，23歲的格蘭岱男子William Stepanyan早些時候已經被捕。兩人將面臨一項串謀罪和五項仇恨犯罪指控。檢察官4月14日在給大陪審團提交的起訴書中寫道，兩名被告是亞美尼亞社區成員，他們去年11月參加抗議土耳其對亞美尼亞人軍事侵略的集會中，用語言和器械攻擊商家和民眾。

去年從9月27日開始，阿塞拜疆人與亞美尼亞軍隊之間爆發了爭奪控制納戈爾諾-卡拉巴赫地區的軍事戰鬥，這是自1994年分離主義戰爭結束以來該地區數十年來規模最大的衝突，數百人死亡。這場衝突引起洛杉磯縣亞美尼亞社區騷動，作爲全美亞美尼亞人口最多的地方，格蘭岱等亞美尼亞人社區出現了大型集會和抗議示威活動，在11月4日集會途中，兩名被告決定前往土耳其人集中的地區報復。

檢察官說，這對夫婦和其他七人一起驅車前往比佛利山一家土耳其餐館，因為他們認為這家餐館是土耳其的象徵，並相信會有土耳其人在場。

當他們到達餐廳時，這對夫婦推翻桌子，打破玻璃，隨後開始衝向顧客，高呼反對反土耳其的口號，同時向在場人員大喊「我們來殺了你！我們會殺了你！」

檢察官說，被告向逃離的顧客扔椅子，其中一些人受傷。這些人在警方趕到之前逃離，給餐廳造成約2萬元損失。

檢察官表示，如果罪名成立，仇恨犯罪最高可判十年監禁，串謀罪最高可判五年監禁。

仇恨犯罪 比佛利山 洛杉磯

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